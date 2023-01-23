https://uz.sputniknews.ru/20230123/fermeram-vozmestyat-50-rasxodov-na-oplatu-elektroenergii-dlya-orosheniya-xlopkovyx-poley-31659532.html

Фермерам возместят 50% расходов на оплату электроэнергии для орошения хлопковых полей

Фермерам возместят 50% расходов на оплату электроэнергии для орошения хлопковых полей

Какие меры по развитию сельского хозяйства республики будут приняты в текущем году - читайте в нашем материале.

2023-01-23T20:59+0500

2023-01-23T20:59+0500

2023-01-23T20:59+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

фермер

электроэнергия

хлопок

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ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в понедельник провел совещание по вопросам поддержки хлопководческой отрасли. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.По сообщению пресс-службы, в ходе совещания стороны обсудили существующие проблемы в хлопководческой отрасли и необходимые меры по их решению. Так, фермерам будут компенсировать 50% расходов на оплату электроэнергии, потребленной для орошения хлопковых полей насосами.Также было предложено, продлить таможенные льготы на минеральные удобрения на 3 года, так как в прошлом году цена минеральных удобрений на внутреннем рынке выросла на 50%, что вызвало их нехватку.Ответственным лицам поручили упорядочить договоры и урегулировать взаиморасчеты между кластерами и фермерами, скоординировать выращивание хлопчатника и зерна. Сообщается, что пени, начисленные фермерским хозяйствам за неуплату НДС в свое время, в порядке исключения, будут списаны.Кроме того, поставлена задача наладить регистрацию фьючерсных контрактов в электронной информационной системе налоговых органов и интегрировать ее с информационной системой “Агроплатформа” Министерства сельского хозяйства.Сообщается, что в ходе совещания была подчеркнута необходимость локализации используемых за рубежом высокоурожайных и нетребовательных к воде сортов хлопчатника, задействовав ресурсы научных институтов в области хлопководства.Помимо прочего, на совещании обсудили задачи сельского хозяйства республики на 2023 год. Планируется, что в текущем году запустят 600 проектов на сумму $400 млн, создадут дополнительно 185 тыс. тонн складских и перерабатывающих мощностей, а также центров агросервиса в 33 районах. Также запланировано внедрение водосберегающих технологий на 300 тыс. гектаров и лазерное нивелирование 200 тыс. гектаров.Также Комитету по развитию шелководства и шерстяной промышленности было поручено обеспечить в нынешнем году заготовку 26 тыс. тонн коконов, 1,3 млн штук каракулевой кожи и 40 тыс. тонн шерсти.Как сообщают в пресс-службе, в планах на этот год также значится распределение 100 тыс. гектаров посевных земель, в связи с чем более 2 млн. человек будут обеспечены работой.

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Sputnik Узбекистан

фермерам возместят 50% расходов на оплату электроэнергии для орошения хлопковых полей какие меры по развитию сельского хозяйства республики будут приняты в текущем году читайте в нашем материале