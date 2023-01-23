Как решить энергетические проблемы в Узбекистане - мнение эксперта

ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Беспрецедентные холода в Узбекистане спровоцировали массовые отключения света, снижение подачи газа и даже его полное отключение. Отопление по всей стране работает с перебоями. Почему в республике сложилась такая ситуация в сфере энергоснабжения? Как решить существующие проблемы и не допустить их возникновения в будущем?В интервью корреспонденту Sputnik рассказал заведующий сектором организации научно-исследовательской деятельности одарённых студентов филиала Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина в городе Ташкенте, советник Российской академии естествознания, член Группы экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии (FAO) Шухрат Бобохужаев.- Почему в домах и хозяйствах Узбекистана не хватает газа, особенно зимой, когда его потребление увеличивается?- Данная проблема возникла не сегодня. Она возникает из года в год, в холодные периоды, в течение длительного времени и остается в основном нерешенной. Может возникнуть вопрос: если Узбекистан добывает в год порядка 50-60 млрд кубометров природного газа, то почему не может обеспечить им своих жителей бесперебойноОсновные причины официально указаны в постановлении президента "О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью". В нем отражено, что основная часть магистральных газопроводов и газораспределительной системы построена в прошлом веке и нуждается в ремонте.- Как можно решить эти проблемы?- Для решения скопившихся проблем необходимо принимать комплексные решения – кардинально изменить неэффективную государственную систему управления, сменить менеджеров отрасли и обновить кадровую политику, приостановить финансирование неэффективных инвестиционных проектов, пересмотреть систему одобрения их финансирования, а также привлекать зарубежных специалистов к этому процессу, наладить соответствующий контроль за распределением природного газа и обеспечением им жителей и хозяйствующих субъектов. Кроме того, необходимо обновить и модернизировать компрессорные станции, магистральные газопроводы и газораспределительные системы.- Премьер-министр объявил, что к 2025 году страна перестанет экспортировать газ. Возможно ли это, учитывая, что значительная часть долларового дохода поступает от экспорта газа?- От экспорта природного газа, порядка 10-15 млрд кубометров, республика не получает значительные доходы, так как есть другие статьи, но принятые обязательства перед партнёрами выполняет. Как и в случае с реализацией хлопковолокна, когда республика ранее продавала за рубеж значительную часть урожая хлопка (3-4 млн тонн) без существенной добавленной стоимости, была создана соответствующая инфраструктура (текстильные, швейные предприятия) переработки и получения готовой продукции из хлопка. В случае с газом, правительство намеревается создать соответствующую инфраструктуру переработки природного газа.Ранее были построены Шуртанский, Устюртский ГХК, Кандымский газоперерабатывающий комплекс, GTL Uzbekistan. Сегодня правительство реализует ряд соответствующих инвестиционных проектов по переработке природного газа, которые к 2025 году введут в эксплуатацию, после чего экспорт природного газа будет, возможно, приостановлен.
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аномальные холода и причины энергокризиса в узбекистане мнение эксперта в узбекистане аномальные морозы вызвали масштабный энергетический кризис о причинах такого явления корреспонденту sputnik рассказал эксперт газ отключение газа в узбекистане заявления властей мирзиеев уволил хокимов температура в узбекистане ташкенте самарканде потепление когда прогноз погоды на месяц на январь февраль эксперт рассказал как решить энергетические проблемы в узбекистане
Как решить энергетические проблемы в Узбекистане - мнение эксперта
В Узбекистане аномальные морозы вызвали масштабный энергетический кризис. О причинах такого явления корреспонденту Sputnik рассказал эксперт.
ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Беспрецедентные холода в Узбекистане спровоцировали массовые отключения света, снижение подачи газа и даже его полное отключение. Отопление по всей стране работает с перебоями. Почему в республике сложилась такая ситуация в сфере энергоснабжения? Как решить существующие проблемы и не допустить их возникновения в будущем?
В интервью корреспонденту Sputnik рассказал заведующий сектором организации научно-исследовательской деятельности одарённых студентов филиала Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина в городе Ташкенте, советник Российской академии естествознания, член Группы экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии (FAO) Шухрат Бобохужаев.
- Почему в домах и хозяйствах Узбекистана не хватает газа, особенно зимой, когда его потребление увеличивается?
- Данная проблема возникла не сегодня. Она возникает из года в год, в холодные периоды, в течение длительного времени и остается в основном нерешенной. Может возникнуть вопрос: если Узбекистан добывает в год порядка 50-60 млрд кубометров природного газа, то почему не может обеспечить им своих жителей бесперебойно
Основные причины официально указаны в постановлении президента "О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью". В нем отражено, что основная часть магистральных газопроводов и газораспределительной системы построена в прошлом веке и нуждается в ремонте.
Президент Шавкат Мирзиёев в ходе совещания по обеспечению населения энергоресурсами поручил в течение двух месяцев привезти квалифицированных специалистов из-за рубежа в области энерогетики и начать практическую работу по цифровизации управленческих и производственных процессов.
Также в 2023 году в республике планируют ввести в эксплуатацию 7 объектов и 10 микроГЭС мощностью 197 мегаватт. Также начнутся работы по реализации 8 перспективных проектов и строительству 50 микроГЭС мощностью 438 мегаватт.
С этой целью определены 250 перспективных площадок для строительства микроГЭС. По расчетам, будущие микроГЭС смогут вырабатывать 675 млн киловатт-часов электроэнергии и экономить 200 млн кубометров газа в год.
- Для решения скопившихся проблем необходимо принимать комплексные решения – кардинально изменить неэффективную государственную систему управления, сменить менеджеров отрасли и обновить кадровую политику, приостановить финансирование неэффективных инвестиционных проектов, пересмотреть систему одобрения их финансирования, а также привлекать зарубежных специалистов к этому процессу, наладить соответствующий контроль за распределением природного газа и обеспечением им жителей и хозяйствующих субъектов. Кроме того, необходимо обновить и модернизировать компрессорные станции, магистральные газопроводы и газораспределительные системы.
- Премьер-министр объявил, что к 2025 году страна перестанет экспортировать газ. Возможно ли это, учитывая, что значительная часть долларового дохода поступает от экспорта газа?
- От экспорта природного газа, порядка 10-15 млрд кубометров, республика не получает значительные доходы, так как есть другие статьи, но принятые обязательства перед партнёрами выполняет. Как и в случае с реализацией хлопковолокна, когда республика ранее продавала за рубеж значительную часть урожая хлопка (3-4 млн тонн) без существенной добавленной стоимости, была создана соответствующая инфраструктура (текстильные, швейные предприятия) переработки и получения готовой продукции из хлопка. В случае с газом, правительство намеревается создать соответствующую инфраструктуру переработки природного газа.
Ранее были построены Шуртанский, Устюртский ГХК, Кандымский газоперерабатывающий комплекс, GTL Uzbekistan. Сегодня правительство реализует ряд соответствующих инвестиционных проектов по переработке природного газа, которые к 2025 году введут в эксплуатацию, после чего экспорт природного газа будет, возможно, приостановлен.