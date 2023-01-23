https://uz.sputniknews.ru/20230123/kak-reshit-energeticheskie-problemy-v-uzbekistane---mnenie-eksperta-31650991.html

Как решить энергетические проблемы в Узбекистане - мнение эксперта

Как решить энергетические проблемы в Узбекистане - мнение эксперта

В Узбекистане аномальные морозы вызвали масштабный энергетический кризис. О причинах такого явления корреспонденту Sputnik рассказал эксперт.

2023-01-23T20:14+0500

2023-01-23T20:14+0500

2023-01-23T20:14+0500

общество

узбекистан

кризис

энергетика

холод

проблема

эксперт

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ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Беспрецедентные холода в Узбекистане спровоцировали массовые отключения света, снижение подачи газа и даже его полное отключение. Отопление по всей стране работает с перебоями. Почему в республике сложилась такая ситуация в сфере энергоснабжения? Как решить существующие проблемы и не допустить их возникновения в будущем?В интервью корреспонденту Sputnik рассказал заведующий сектором организации научно-исследовательской деятельности одарённых студентов филиала Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина в городе Ташкенте, советник Российской академии естествознания, член Группы экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии (FAO) Шухрат Бобохужаев.- Почему в домах и хозяйствах Узбекистана не хватает газа, особенно зимой, когда его потребление увеличивается?- Данная проблема возникла не сегодня. Она возникает из года в год, в холодные периоды, в течение длительного времени и остается в основном нерешенной. Может возникнуть вопрос: если Узбекистан добывает в год порядка 50-60 млрд кубометров природного газа, то почему не может обеспечить им своих жителей бесперебойноОсновные причины официально указаны в постановлении президента "О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью". В нем отражено, что основная часть магистральных газопроводов и газораспределительной системы построена в прошлом веке и нуждается в ремонте.- Как можно решить эти проблемы?- Для решения скопившихся проблем необходимо принимать комплексные решения – кардинально изменить неэффективную государственную систему управления, сменить менеджеров отрасли и обновить кадровую политику, приостановить финансирование неэффективных инвестиционных проектов, пересмотреть систему одобрения их финансирования, а также привлекать зарубежных специалистов к этому процессу, наладить соответствующий контроль за распределением природного газа и обеспечением им жителей и хозяйствующих субъектов. Кроме того, необходимо обновить и модернизировать компрессорные станции, магистральные газопроводы и газораспределительные системы.- Премьер-министр объявил, что к 2025 году страна перестанет экспортировать газ. Возможно ли это, учитывая, что значительная часть долларового дохода поступает от экспорта газа?- От экспорта природного газа, порядка 10-15 млрд кубометров, республика не получает значительные доходы, так как есть другие статьи, но принятые обязательства перед партнёрами выполняет. Как и в случае с реализацией хлопковолокна, когда республика ранее продавала за рубеж значительную часть урожая хлопка (3-4 млн тонн) без существенной добавленной стоимости, была создана соответствующая инфраструктура (текстильные, швейные предприятия) переработки и получения готовой продукции из хлопка. В случае с газом, правительство намеревается создать соответствующую инфраструктуру переработки природного газа.Ранее были построены Шуртанский, Устюртский ГХК, Кандымский газоперерабатывающий комплекс, GTL Uzbekistan. Сегодня правительство реализует ряд соответствующих инвестиционных проектов по переработке природного газа, которые к 2025 году введут в эксплуатацию, после чего экспорт природного газа будет, возможно, приостановлен.

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2023

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

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