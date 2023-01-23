https://uz.sputniknews.ru/20230123/kak-zimuyut-obitateli-tashkentskogo-zooparka--video-31651547.html

Как зимуют обитатели Ташкентского зоопарка – видео

Как зимуют обитатели Ташкентского зоопарка – видео

Ташкентский зоопарк впервые был закрыт для посетителей с наступлением морозов в стране. До этого зоопарк не работал только во время карантина.

2023-01-23T19:25+0500

2023-01-23T19:25+0500

2023-01-23T19:25+0500

видео

зоопарк

ташкентский зоопарк

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Однако перерыв в работе не продлился долго. Ташкентский зоопарк вновь принимает посетителей и рассказывает об особенностях содержания обитателей зимой. Как подготовились в зоопарке к холодам и как чувствуют себя представители фауны - смотрите подробнее в нашем материале.

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как зимуют обитатели ташкентского зоопарка видео ташкентский зоопарк впервые был закрыт для посетителей с наступлением морозов в стране до этого зоопарк не работал только во время карантина