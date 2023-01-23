https://uz.sputniknews.ru/20230123/ne-stalo-znamenitogo-uzbekskogo-uchenogo-toliba-keldieva-31647149.html

Не стало знаменитого узбекского ученого Толиба Кельдиева

Не стало знаменитого узбекского ученого Толиба Кельдиева

Языковед, автор многочисленных учебных пособий по русскому языку родился в Андижане в 1953 году.

2023-01-23T15:50+0500

2023-01-23T15:50+0500

2023-01-23T15:50+0500

общество

скончался

филолог

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ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Ушел из жизни известный языковед, автор многочисленных учебников и пособий по русскому языку Толиб Кельдиев.Сообщение об этом опубликовала в своем Telegram-канале пресс-служба Русского дома в Ташкенте."Вся его жизнь - бесконечная преданность выбранному делу и служение науке. Светлая память об этом талантливом человеке навсегда сохранится в наших сердцах, а его имя - в истории русского языкознания", - говорится в сообщении.Известный филолог, профессор, член-корреспондент Российской Академии педагогических и социальных наук, Толиб Кельдиев родился в Андижане в 1953 году.Окончил андижанский педагогический институт, работал в школе, затем в Ташкентском институте народного хозяйства. Он был автором почти 200 научных и методических трудов, Его "Комплексный учебный словарь трудностей русского языка" считается в республике классикой среди преподавателей "великого и могучего" в узбекских классах.

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толиб кельдиев известный филолог русист языковед скончался родился в андижане краткая биография член-корреспондент российской академии педагогических социальных наук