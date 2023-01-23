https://uz.sputniknews.ru/20230123/v-uzbekistane-poyavyatsya-preemniki-tumaris-31636799.html

В Узбекистане появятся "Преемники Тумарис"

В Узбекистане появятся "Преемники Тумарис"

Активисткам, внесшим достойный вклад в профилактику преступлений среди женщин, МВД будет выдавать рекомендации для поступления в вуз.

2023-01-23T10:03+0500

2023-01-23T10:03+0500

2023-01-23T10:03+0500

общество

узбекистан

права женщин

защита женщин

женщины

мвд

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ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. В Узбекистане с середины года при органах внутренних дел начнут работать общественные группы "Тўмарис издошлари" ("Преемники Тумарис").Постановление правительства предусматривает формирование с 1 июня 2023 года таких групп с привлечением девушек в возрасте 18-30 лет, имеющих общее среднее или среднее специальное образование.Девушки будут помогать в изучении и решении проблем женщин в махаллях. В частности, перед у группами "Тўмарис издошлари" будут стоять следующие задачи:Группы появятся во всех районах и городах при подразделениях по делам женщин органов внутренних дел. В каждой группе будет по 2 человека (в районах с острой криминогенной обстановкой - от 3-х человек).Активным членам групп "Тўмарис издошлари", внесшим достойный вклад в профилактику преступлений среди женщин и защиту прав и свобод женщин, МВД будет выдавать рекомендации для поступления в вуз.Члены группы будут работать в общей сложности 360 часов в течение 1 года, что не скажется негативно на учебе девушек.

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