https://uz.sputniknews.ru/20230123/vojdaev-rasskazal-o-planax-rossotrudnichestva-v-uzbekistane-31655316.html

Вождаев рассказал о планах Россотрудничества в Узбекистане

Вождаев рассказал о планах Россотрудничества в Узбекистане

2023 год в Русском доме в Ташкенте выдастся насыщенным: в рамках Больших русских сезонов в Узбекистан приедут труппы известных российских театров и отдельные артисты.

2023-01-23T21:32+0500

2023-01-23T21:32+0500

2023-01-23T21:32+0500

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россотрудничество

узбекистан

россотрудничество в узбекистане

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ташкент

театр

артист

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Кроме этого, "Россотрудничество" продолжит образовательную линию: теперь на бесплатное обучение в вузах России могут претендовать 800 узбекистанских абитуриентов. Какие именно ансамбли и артисты из России посетят Узбекистан с гастролями? Где и когда можно будет получить консультации по подаче заявок на учебу по квоте РФ? И в каком формате будут проходить испытания для поступления в российские вузы?Все ответы - в интервью руководителя представительства "Россотрудничества" в Узбекистане Михаила Вождаева.

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2023

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

вождаев рассказал о планах россотрудничества в узбекистане 2023 год в русском доме в ташкенте выдастся насыщенным в рамках больших русских сезонов в узбекистан приедут труппы известных российских театров и отдельные артисты русский дом русские сезоны программа как попасть сколько стоят билеты где купить билеты