https://uz.sputniknews.ru/20230123/vojdaev-rasskazal-o-planax-rossotrudnichestva-v-uzbekistane-31655316.html
Вождаев рассказал о планах Россотрудничества в Узбекистане
Вождаев рассказал о планах Россотрудничества в Узбекистане
2023 год в Русском доме в Ташкенте выдастся насыщенным: в рамках Больших русских сезонов в Узбекистан приедут труппы известных российских театров и отдельные артисты.
2023-01-23T21:32+0500
2023-01-23T21:32+0500
2023-01-23T21:32+0500
видео
россотрудничество
узбекистан
россотрудничество в узбекистане
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ташкент
театр
артист
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Кроме этого, "Россотрудничество" продолжит образовательную линию: теперь на бесплатное обучение в вузах России могут претендовать 800 узбекистанских абитуриентов. Какие именно ансамбли и артисты из России посетят Узбекистан с гастролями? Где и когда можно будет получить консультации по подаче заявок на учебу по квоте РФ? И в каком формате будут проходить испытания для поступления в российские вузы?Все ответы - в интервью руководителя представительства "Россотрудничества" в Узбекистане Михаила Вождаева.
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MIA „Rosiya Segodnya“
вождаев рассказал о планах россотрудничества в узбекистане 2023 год в русском доме в ташкенте выдастся насыщенным в рамках больших русских сезонов в узбекистан приедут труппы известных российских театров и отдельные артисты русский дом русские сезоны программа как попасть сколько стоят билеты где купить билеты
вождаев рассказал о планах россотрудничества в узбекистане 2023 год в русском доме в ташкенте выдастся насыщенным в рамках больших русских сезонов в узбекистан приедут труппы известных российских театров и отдельные артисты русский дом русские сезоны программа как попасть сколько стоят билеты где купить билеты
Вождаев рассказал о планах Россотрудничества в Узбекистане
2023 год в Русском доме в Ташкенте выдастся насыщенным: в рамках Больших русских сезонов в Узбекистан приедут труппы известных российских театров и отдельные артисты.
Кроме этого, "Россотрудничество" продолжит образовательную линию: теперь на бесплатное обучение в вузах России могут претендовать 800 узбекистанских абитуриентов.
Какие именно ансамбли и артисты из России посетят Узбекистан с гастролями? Где и когда можно будет получить консультации по подаче заявок на учебу по квоте РФ? И в каком формате будут проходить испытания для поступления в российские вузы?
Все ответы - в интервью руководителя представительства "Россотрудничества" в Узбекистане Михаила Вождаева.