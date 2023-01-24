Десять узбекистанских боксеров вышли в финал ЧА
© Ўзбекистон бокс федерацияси U 22 Осиё чемпионати
© Ўзбекистон бокс федерацияси
Полуфинальные поединки по боксу среди мужчин прошли в рамках Чемпионата Азии в Банкгкоке 23 января.
ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. В Бангкоке 23 января прошли полуфинальные поединки в рамках Чемпионата Азии среди юношей до 22 лет.
Из 11 представителей Узбекистана в финал первенства вышло 10 атлетов. Таким образом, узбекская сборная набрала наибольшее количество путевок в финал среди всех стран-участниц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта республики.
Результаты поединков узбекистанских боксеров:
до 48 кг: Шодияр Меликозиев — Лестер Дюренс (Филиппины) - 5:0
до 51 кг: Мухаммадкадир Мамиржонов — Танарат Сайенгпет (Таиланд) - 0:5
до 60 кг: Дилшод Абдумуродов — Фидо Рафаэль (Индонезия) - 5:0
до 63,5 кг: Шахбоз Юнусалиев — Аскат Култаев (Кыргызстан) - 3:2
до 67 кг: Бекзод Гамидов — Ихтиёр Нишанов (Кыргызстан) - 4:1
до 71 кг: Нурислам Исмаилов — Нурадин Рустамбек Уулу (Кыргызстан) - 5:0
до 75 кг: Алохан Абдуллаев — Абдумалик Болтаев (Таджикистан) - 5:0
до 80 кг: Жасурбек Юлдошев — Ерасил Жакпеков (Казахстан) - 4:1
до 86 кг: Шахджахан Абдуллаев — Нурсултан Болотбаев (Казахстан) - победа нокаутом в 1-м раунде
до 92 кг: Нусрат Таиров — Ерхат Бекзат (Казахстан) - 5:0
свыше 92 кг: Джахангир Закиров — Аманат Сабиргали (Казахстан) - 5:0