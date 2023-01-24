https://uz.sputniknews.ru/20230124/desyat-uzbekistanskix-bokserov-vyshli-v-final-cha-31667725.html

Десять узбекистанских боксеров вышли в финал ЧА

Десять узбекистанских боксеров вышли в финал ЧА

Полуфинальные поединки по боксу среди мужчин прошли в рамках Чемпионата Азии в Банкгкоке 23 января.

2023-01-24T15:02+0500

2023-01-24T15:02+0500

2023-01-24T15:02+0500

спорт

бокс

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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. В Бангкоке 23 января прошли полуфинальные поединки в рамках Чемпионата Азии среди юношей до 22 лет.Из 11 представителей Узбекистана в финал первенства вышло 10 атлетов. Таким образом, узбекская сборная набрала наибольшее количество путевок в финал среди всех стран-участниц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта республики.Результаты поединков узбекистанских боксеров:Читайте также: Узбекистанка поднялась на пьедестал почёта на турнире во Франции

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