https://uz.sputniknews.ru/20230124/frolov-evropa-podsela-na-rossiyskiy-sjijennyy-gaz-nesmotrya-na-sanktsii-31659804.html

Фролов: Европа "подсела" на российский сжиженный газ, несмотря на санкции

Фролов: Европа "подсела" на российский сжиженный газ, несмотря на санкции

Европейские покупатели газа исчерпали возможности по привлечению на свой рынок энергоносителей из альтернативных источников.

2023-01-24T19:20+0500

2023-01-24T19:20+0500

2023-01-24T19:20+0500

видео

европа

россия

газ

санкции

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При этом ЕС все еще не хватает около 40 миллиардов кубов газа, и взять его можно только в России. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Почему Европа наращивает закупку российского СПГ, но не хочет задействовать простаивающие трубопроводы? Как европейские энергетические компании мстят своим же странам за убытки времен коронавирусных локдаунов? Почему азиатский рынок вновь становится приоритетным для продавцов газа, и чем это грозит Европе? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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Sputnik Узбекистан

фролов европа подсела на российский сжиженный газ несмотря на санкции европейские покупатели газа исчерпали возможности по привлечению на свой рынок энергоносителей из альтернативных источников