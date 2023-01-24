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Фролов: Европа "подсела" на российский сжиженный газ, несмотря на санкции
Фролов: Европа "подсела" на российский сжиженный газ, несмотря на санкции
Европейские покупатели газа исчерпали возможности по привлечению на свой рынок энергоносителей из альтернативных источников.
2023-01-24T19:20+0500
2023-01-24T19:20+0500
видео
европа
россия
газ
санкции
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При этом ЕС все еще не хватает около 40 миллиардов кубов газа, и взять его можно только в России. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Почему Европа наращивает закупку российского СПГ, но не хочет задействовать простаивающие трубопроводы? Как европейские энергетические компании мстят своим же странам за убытки времен коронавирусных локдаунов? Почему азиатский рынок вновь становится приоритетным для продавцов газа, и чем это грозит Европе? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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фролов европа подсела на российский сжиженный газ несмотря на санкции европейские покупатели газа исчерпали возможности по привлечению на свой рынок энергоносителей из альтернативных источников
фролов европа подсела на российский сжиженный газ несмотря на санкции европейские покупатели газа исчерпали возможности по привлечению на свой рынок энергоносителей из альтернативных источников

Фролов: Европа "подсела" на российский сжиженный газ, несмотря на санкции

19:20 24.01.2023
© Sputnik
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Европейские покупатели газа исчерпали возможности по привлечению на свой рынок энергоносителей из альтернативных источников.
При этом ЕС все еще не хватает около 40 миллиардов кубов газа, и взять его можно только в России. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Почему Европа наращивает закупку российского СПГ, но не хочет задействовать простаивающие трубопроводы? Как европейские энергетические компании мстят своим же странам за убытки времен коронавирусных локдаунов? Почему азиатский рынок вновь становится приоритетным для продавцов газа, и чем это грозит Европе? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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