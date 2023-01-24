https://uz.sputniknews.ru/20230124/obedinenie-usiliy-priobretaet-osoboe-znachenie--saidov-31663446.html
Объединение усилий приобретает особое значение – Саидов
Объединение усилий приобретает особое значение – Саидов
И.о. министра иностранных дел Узбекистана выступил на заседании СМИД ОЭС.
2023-01-24T11:07+0500
2023-01-24T11:07+0500
2023-01-24T11:07+0500
политика
узбекистан
ташкент
оэс
бахтиер саидов
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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов обратился с приветственной речью к участникам заседания Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (СМИД ОЭС).В своем выступлении он подчеркнул большой потенциал организации в различных сферах сотрудничества, сообщает корреспондент Sputnik.По его словам, в нынешних непростых условиях совместные усилия приобретают особое значение, а участие всех стран в нынешнем заседании демонстрирует интерес государств к такому сотрудничеству.Организация экономического сотрудничества — межправительственная региональная организация. Членами ОЭС являются Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.Читайте также: В Ташкенте стартовал СМИД ОЭС
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узбекистан ташкент заседание смид оэс совет министров иностранных дел организации экономического сотрудничества и.о. министра иностранных дел узбекистана бахтиер саидов приветственная речь выступление тезисы основное совместные усилия
узбекистан ташкент заседание смид оэс совет министров иностранных дел организации экономического сотрудничества и.о. министра иностранных дел узбекистана бахтиер саидов приветственная речь выступление тезисы основное совместные усилия
Объединение усилий приобретает особое значение – Саидов
И.о. министра иностранных дел Узбекистана выступил на заседании СМИД ОЭС.
ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов обратился с приветственной речью к участникам заседания Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (СМИД ОЭС).
В своем выступлении он подчеркнул большой потенциал организации в различных сферах сотрудничества, сообщает корреспондент Sputnik.
"Наша организация имеет необходимый потенциал для развития торговли, транспортной инфраструктуры, промышленной кооперации, туризма, а также защиты окружающей среды", - отметил Бахтиер Саидов.
По его словам, в нынешних непростых условиях совместные усилия приобретают особое значение, а участие всех стран в нынешнем заседании демонстрирует интерес государств к такому сотрудничеству.
"В условиях глобального напряжения и нарастающей конкуренции за ресурсы, инвестиции, технологии и доступ к внешним рынкам, особо важное значение приобретает объединение наших усилий. Высокий уровень представленности всех государств-участников Организации экономического сотрудничества свидетельствует о повышенном внимании к тесному сотрудничеству в рамках нашей организации и указывает на её растущий потенциал", - сказал дипломат.
Организация экономического сотрудничества — межправительственная региональная организация. Членами ОЭС являются Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.