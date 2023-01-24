https://uz.sputniknews.ru/20230124/obedinenie-usiliy-priobretaet-osoboe-znachenie--saidov-31663446.html

Объединение усилий приобретает особое значение – Саидов

Объединение усилий приобретает особое значение – Саидов

И.о. министра иностранных дел Узбекистана выступил на заседании СМИД ОЭС.

2023-01-24T11:07+0500

2023-01-24T11:07+0500

2023-01-24T11:07+0500

политика

узбекистан

ташкент

оэс

бахтиер саидов

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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов обратился с приветственной речью к участникам заседания Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (СМИД ОЭС).В своем выступлении он подчеркнул большой потенциал организации в различных сферах сотрудничества, сообщает корреспондент Sputnik.По его словам, в нынешних непростых условиях совместные усилия приобретают особое значение, а участие всех стран в нынешнем заседании демонстрирует интерес государств к такому сотрудничеству.Организация экономического сотрудничества — межправительственная региональная организация. Членами ОЭС являются Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.Читайте также: В Ташкенте стартовал СМИД ОЭС

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узбекистан ташкент заседание смид оэс совет министров иностранных дел организации экономического сотрудничества и.о. министра иностранных дел узбекистана бахтиер саидов приветственная речь выступление тезисы основное совместные усилия