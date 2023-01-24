https://uz.sputniknews.ru/20230124/shavkat-mirziyoev-posetit-kyrgyzstan---press-slujba-31667330.html

Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан - пресс-служба

Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан - пресс-служба

Пресс-служба главы государства подтвердила даты визита президента в соседнюю страну.

2023-01-24T14:11+0500

2023-01-24T14:11+0500

2023-01-24T14:11+0500

политика

узбекистан

кыргызстан

шавкат мирзиёев

государственный визит

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ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан с государственным визитом 26-27 января.Даты визита подтвердила пресс-служба главы государства.В Бишкеке Шавкат Мирзиёев встретится с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Лидеры обсудят вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений."Особое внимание будет уделено наращиванию взаимной торговли, поддержке программ промышленной кооперации и продвижению региональных инфраструктурных проектов", - сообщает пресс-служба.Итогом визита должно стать подписание солидного пакета совместных документов.Напомним, государственный визит президента Узбекистана в Бишкек изначально планировался на начало декабря 2022 года, однако поездку перенесли на более позднюю дату.Читайте также: В Ташкенте стартовал СМИД ОЭС

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узбекистан кыргызстан президент шавкат мирзиёев государственный визит даты подтвердила пресс-служба встретится с садыром жапаровым вопросы укрепления двусторонних отношений