https://uz.sputniknews.ru/20230124/shavkat-mirziyoev-posetit-kyrgyzstan---press-slujba-31667330.html
Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан - пресс-служба
Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан - пресс-служба
Пресс-служба главы государства подтвердила даты визита президента в соседнюю страну.
2023-01-24T14:11+0500
2023-01-24T14:11+0500
2023-01-24T14:11+0500
политика
узбекистан
кыргызстан
шавкат мирзиёев
государственный визит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/1b/31075332_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_bf337060cedbbdb806e9aef87787cc23.jpg
ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан с государственным визитом 26-27 января.Даты визита подтвердила пресс-служба главы государства.В Бишкеке Шавкат Мирзиёев встретится с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Лидеры обсудят вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений."Особое внимание будет уделено наращиванию взаимной торговли, поддержке программ промышленной кооперации и продвижению региональных инфраструктурных проектов", - сообщает пресс-служба.Итогом визита должно стать подписание солидного пакета совместных документов.Напомним, государственный визит президента Узбекистана в Бишкек изначально планировался на начало декабря 2022 года, однако поездку перенесли на более позднюю дату.Читайте также: В Ташкенте стартовал СМИД ОЭС
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/1b/31075332_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_92957fbca421f9cd016abe92353060eb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан кыргызстан президент шавкат мирзиёев государственный визит даты подтвердила пресс-служба встретится с садыром жапаровым вопросы укрепления двусторонних отношений
узбекистан кыргызстан президент шавкат мирзиёев государственный визит даты подтвердила пресс-служба встретится с садыром жапаровым вопросы укрепления двусторонних отношений
Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан - пресс-служба
Пресс-служба главы государства подтвердила даты визита президента в соседнюю страну.
ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан с государственным визитом 26-27 января.
Даты визита подтвердила
пресс-служба главы государства.
В Бишкеке Шавкат Мирзиёев встретится с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Лидеры обсудят вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений.
"Особое внимание будет уделено наращиванию взаимной торговли, поддержке программ промышленной кооперации и продвижению региональных инфраструктурных проектов", - сообщает пресс-служба.
Итогом визита должно стать подписание солидного пакета совместных документов.
Напомним, государственный визит президента Узбекистана в Бишкек изначально планировался на начало декабря 2022 года, однако поездку перенесли на более позднюю дату.