https://uz.sputniknews.ru/20230124/tuman-i-gololeditsa-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-31658144.html

Туман и гололедица: синоптики рассказали о погоде на сегодня

Туман и гололедица: синоптики рассказали о погоде на сегодня

Какая погода ожидается во вторник на территории республики — читайте в нашем материале.

2023-01-24T09:05+0500

2023-01-24T09:05+0500

2023-01-24T09:05+0500

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Во вторник в Узбекистане ожидается переменная облачность. На дорогах гололедица. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 9-11° мороза, днем 0-2° тепла.Республика Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18° мороза, днем 0-5° мороза.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, местами до 17° мороза, днем 0-5° мороза.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 3° мороза-2° тепла, местами до 5° мороза.Кашкадарьинская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.Сурхандарьинская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла, местами до 2° мороза.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 0-5° мороза.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19° мороза, днем 2-7° мороза.

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туман и гололедица синоптики рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается во вторник на территории республики читайте в нашем материале 24 января похолодание температура узбекистан ташкент фергана бухара самарканд