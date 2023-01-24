https://uz.sputniknews.ru/20230124/tuman-i-gololeditsa-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-31658144.html
Туман и гололедица: синоптики рассказали о погоде на сегодня
Туман и гололедица: синоптики рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается во вторник на территории республики — читайте в нашем материале.
2023-01-24T09:05+0500
2023-01-24T09:05+0500
2023-01-24T09:05+0500
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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Во вторник в Узбекистане ожидается переменная облачность. На дорогах гололедица. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 9-11° мороза, днем 0-2° тепла.Республика Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18° мороза, днем 0-5° мороза.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, местами до 17° мороза, днем 0-5° мороза.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 3° мороза-2° тепла, местами до 5° мороза.Кашкадарьинская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.Сурхандарьинская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла, местами до 2° мороза.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 0-5° мороза.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19° мороза, днем 2-7° мороза.
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туман и гололедица синоптики рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается во вторник на территории республики читайте в нашем материале 24 января похолодание температура узбекистан ташкент фергана бухара самарканд
туман и гололедица синоптики рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается во вторник на территории республики читайте в нашем материале 24 января похолодание температура узбекистан ташкент фергана бухара самарканд
Туман и гололедица: синоптики рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается во вторник на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik.
Во вторник в Узбекистане ожидается переменная облачность. На дорогах гололедица. Местами возможен туман. Об этом сообщает
Узгидромет.
Ташкент
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 9-11° мороза, днем 0-2° тепла.
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18° мороза, днем 0-5° мороза.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, местами до 17° мороза, днем 0-5° мороза.
Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 3° мороза-2° тепла, местами до 5° мороза.
Кашкадарьинская область
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.
Сурхандарьинская область
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла, местами до 2° мороза.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 0-5° мороза.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19° мороза, днем 2-7° мороза.