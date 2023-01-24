https://uz.sputniknews.ru/20230124/usmanov-pokidaet-byuro-pravleniya-rossiyskogo-soyuza-promyshlennikov-i-predprinimateley--31646623.html

Усманов покидает бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей

Усманов покидает бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей

В заявлении Усманова указано, что бизнесмен просит освободить его от участия в бюро "в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности".

2023-01-24T08:03+0500

2023-01-24T08:03+0500

2023-01-24T08:03+0500

россия

алишер усманов

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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Российский миллиардер Алишер Усманов написал заявление с просьбой освободить его от членства в Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в союзе. В нем, в частности, указывается, что бизнесмен просит освободить его от участия в бюро "в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности", добавил он.

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усманов покидает бюро правления российского союза промышленников и предпринимателей в заявлении усманова указано что бизнесмен просит освободить его от участия в бюро в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности