https://uz.sputniknews.ru/20230124/usmanov-pokidaet-byuro-pravleniya-rossiyskogo-soyuza-promyshlennikov-i-predprinimateley--31646623.html
Усманов покидает бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей
Усманов покидает бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей
В заявлении Усманова указано, что бизнесмен просит освободить его от участия в бюро "в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности".
2023-01-24T08:03+0500
2023-01-24T08:03+0500
2023-01-24T08:03+0500
россия
алишер усманов
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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Российский миллиардер Алишер Усманов написал заявление с просьбой освободить его от членства в Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в союзе. В нем, в частности, указывается, что бизнесмен просит освободить его от участия в бюро "в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности", добавил он.
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усманов покидает бюро правления российского союза промышленников и предпринимателей в заявлении усманова указано что бизнесмен просит освободить его от участия в бюро в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности
усманов покидает бюро правления российского союза промышленников и предпринимателей в заявлении усманова указано что бизнесмен просит освободить его от участия в бюро в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности
Усманов покидает бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей
Усманов написал заявление с просьбой освободить его от членства в Бюро правления РСПП "в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности".
ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Российский миллиардер Алишер Усманов написал заявление с просьбой освободить его от членства в Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в союзе.
"Соответствующее заявление Усманова у нас есть", - сообщил собеседник агентства.
В нем, в частности, указывается, что бизнесмен просит освободить его от участия в бюро "в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности", добавил он.