https://uz.sputniknews.ru/20230124/v-tashkente-zavershilsya-blagotvoritelnyy-xokkeynyy-match-xumo--video-31688241.html

В Ташкенте завершился благотворительный хоккейный матч "Хумо" – видео

В Ташкенте завершился благотворительный хоккейный матч "Хумо" – видео

После благотворительного матча зрители забросали лёд плюшевыми игрушками.

2023-01-24T21:48+0500

2023-01-24T21:48+0500

2023-01-24T21:57+0500

спорт

матч

ташкент

хоккей

хоккейный клуб "хумо"

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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Традиционный благотворительный хоккейный матч "Хумо" завершился в Ташкенте. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.В этот раз команда Узбекистана обыграла "Алматы" со счетом 6:0 - благодаря Станиславу Тунхузину, Денису Шуракову (дубль), Владимиру Журавлёву, Артёму Валееву и Алексею Кириллову.После матча зрители забросали лёд плюшевыми игрушками - все они пойдут в помощь детям, проходящим лечение в Центре онкологии Узбекистана.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в ташкенте завершился благотворительный хоккейный матч хумо видео после благотворительного матча зрители забросали лёд плюшевыми игрушками