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В Ташкенте завершился благотворительный хоккейный матч "Хумо" – видео
В Ташкенте завершился благотворительный хоккейный матч "Хумо" – видео
После благотворительного матча зрители забросали лёд плюшевыми игрушками.
2023-01-24T21:48+0500
2023-01-24T21:57+0500
спорт
матч
ташкент
хоккей
хоккейный клуб "хумо"
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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Традиционный благотворительный хоккейный матч "Хумо" завершился в Ташкенте. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.В этот раз команда Узбекистана обыграла "Алматы" со счетом 6:0 - благодаря Станиславу Тунхузину, Денису Шуракову (дубль), Владимиру Журавлёву, Артёму Валееву и Алексею Кириллову.После матча зрители забросали лёд плюшевыми игрушками - все они пойдут в помощь детям, проходящим лечение в Центре онкологии Узбекистана.
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в ташкенте завершился благотворительный хоккейный матч хумо видео после благотворительного матча зрители забросали лёд плюшевыми игрушками
в ташкенте завершился благотворительный хоккейный матч хумо видео после благотворительного матча зрители забросали лёд плюшевыми игрушками

В Ташкенте завершился благотворительный хоккейный матч "Хумо" – видео

21:48 24.01.2023 (обновлено: 21:57 24.01.2023)
© "Хумо"Ледовый комплекс "ХУМО АРЕНА"
Ледовый комплекс ХУМО АРЕНА - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2023
© "Хумо"
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После благотворительного матча зрители забросали лёд плюшевыми игрушками.
ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Традиционный благотворительный хоккейный матч "Хумо" завершился в Ташкенте. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
В этот раз команда Узбекистана обыграла "Алматы" со счетом 6:0 - благодаря Станиславу Тунхузину, Денису Шуракову (дубль), Владимиру Журавлёву, Артёму Валееву и Алексею Кириллову.
После матча зрители забросали лёд плюшевыми игрушками - все они пойдут в помощь детям, проходящим лечение в Центре онкологии Узбекистана.
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