https://uz.sputniknews.ru/20230124/vo-vsem-vinovata-rossiya-ili-kak-evropa-dobilas-energonezavisimosti-31673500.html

"Во всем виновата Россия", или как Европа добилась "энергонезависимости"

"Во всем виновата Россия", или как Европа добилась "энергонезависимости"

"Война – это мир", "Европа заместила российский газ из альтернативных источников", "Россия виновата в энергокризисе" - разбор этих и других уже приевшихся тезисов европейского новояза.

2023-01-24T17:38+0500

2023-01-24T17:38+0500

2023-01-24T17:38+0500

в мире

россия

европа

война

газ

кризис

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ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Россия перекрыла Германии "газовый кран", Россия вынудила Германию отказаться от "зеленой" повестки и вновь открыть угольные электростанции, Россия спровоцировала энергетический кризис, но Берлин преодолевает все трудности и с успехом становится независимым от поставок энергоресурсов из РФ.Примерно так считает вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, что он и высказал в эфире немецкого телеканала NRD на минувшей неделе.Sputnik разобрался в немецком "новоязе", созданном будто бы по самым известным работам Джорджа Оруэлла, и выяснил, кто виноват в энергетическом кризисе в Европе в целом и в Германии в частности, какими успехами может похвастаться Берлин в области замещения российского газа из альтернативных источников и какие последствия для немецкой экономики несут действия местных властей.Праздник сквозь слезыВ минувшую пятницу в городе Брунсбюттель (северо-запад Германии) состоялась торжественная церемония встречи очередного – уже третьего – плавучего терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ). Еще два должны причалить к немецким берегам в текущем году.Все они арендованы немецкими властями по достаточно высокой цене – по данным из открытых источников, аренда только одной такой плавучей платформы может обходиться в сумму около 200 тыс. евро в сутки (а сверху еще и эксплуатационные расходы). Собственные же сухопутные терминалы по немецким прогнозам будут построены только к 2026-му году.Вместе с расконсервированием электростанций, работающих на угле и мазуте, и переносом отключения трех немецких АЭС, это позволило Германии достигнуть полной энергетической независимости от России. Так, во всяком случае, в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.Имеющиеся сейчас в Германии судна способны сегодня принимать 14 млрд куб.м газа в год. Правда, как в день приема третьего СПГ-терминала в эфире местного телеканала NRD отметил Роберт Хабек, этих объемов все равно мало."У нас теперь нет половины от былых объёмов поставок. Три новых терминала СПГ обеспечат нам примерно четверть от старого объёма в 55 млрд куб.м", - отметил представитель партии "зеленых".Примечательно, что в сюжете NRD стоял этот самый "зеленый", ранее чуть ли не громче всех кричавший о необходимости отказа от угля, атомной энергетики и "Северного потока-2", на фоне угольных терриконов. Стоял и заявлял, что сейчас власти Германии вынуждены расконсервировать угольные электростанции, чтобы как-нибудь пережить и так достаточно теплую зиму.Как не трудно догадаться, виновата во всем этом – от срыва "зеленого энергоперехода" и расконсервирования угольных станций до энергетического кризиса и остальных проблем – конечно же Россия."Половина всего газового снабжения Германии подорвана, потому что Путин закрутил газовый вентиль и трубопровод теперь пришел в негодность. Это означает, что в обозримой перспективе он работать не будет", - сказал Роберт Хабек.Кто на самом деле "закрутил вентиль"?Чтобы оправдать отказ от климатической повестки в Германии (которая под знаменем "зеленого" правительства должна была следовать политике декарбонизации и развития возобновляемых источников энергии) Роберт Хабек обвинил Россию.Ведь не может же быть так, что безостановочные крики об изменении климата и необходимости "зеленого" энергоперехода, с помощью которых действующей власти удалось сместить правившую ранее коалицию ХДС/ХСС во главе с Меркель, оказались всего лишь криками?Не может же быть так, чтобы новые власти Германии, чуть ли ни заставлявшие и остальную Европу следовать климатической повестке, принимая дорогостоящие меры по борьбе с изменением климата, обманули всех – от экоголов и "зеленых" активистов до простых граждан, голосовавших за данных политиков, а ныне видящих расконсервирование угольных ТЭС и огромные счета за отопление и электричество?Или все-таки может?Напомним, за практически полувековую историю российско-немецкого энергетического сотрудничества РФ (а ранее – СССР) никогда не нарушала своих обязательств и всегда исполняла условия всех заключенных контрактов на поставки энергоресурсов.Россия никогда не брала Германию в "энергетические заложники", как позволял себе заявлять бывший президент США Дональд Трамп. Москва не мешала диверсификации экспортеров на немецком энергетическом рынке (в том числе – строительству СПГ-терминалов), проводимой в последние годы, не препятствовала "энергетической дорожной карте 2050", в рамках которой ФРГ планировала отказаться от нефти и угля, а впоследствии и от газа, заменяя его энергией из возобновляемых источников.Подтверждает надежность России как партнера и "заход" в энергетические проекты на ее территории ряда крупных немецких компаний. Среди них и такие "гиганты", как Wintershall Dea, вкладывавшаяся в разработку уренгойских месторождений и строительство "Северных потоков", E.ON и выделенный из ее структуры Uniper. И это только немецкие крупные игроки, а были еще австрийские, французские, британские, нидерландские…Все это время Россия просто развивала взаимовыгодное сотрудничество и наращивала партнерство. И в минувшем году все было ровно также – вина за сокращение поставок газа лежит исключительно на Западе в целом и Германии в частности.Еще до начала специальной военной операции России Германия (а точнее ее новые лидеры) по надуманным причинам несколько месяцев тормозили и нарочно затягивали сертификацию "Северного потока-2", окончательно остановив ее 22 февраля – на следующий день после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР.Летом прошлого года с ограничениями начал работать "Северный поток-1". Причина заключалась в том, что компания Siemens, обслуживавшая турбины на газоперекачивающих агрегатах компрессорной станции, не могла вернуть их в Россию из Канады, поскольку Канада наложила на "Газпром" санкции.Турбина в итоге так и не добралась до России – оба "Северных потока" были взорваны в сентябре прошлого года. Привязать Россию к диверсии Западу так и не удалось, зато шведские следователи сумели доказать, что это точно был теракт. РФ к расследованию, кстати, долго отказывались допускать – интересно почему?Еще один маршрут для поставки российского "голубого топлива" в Германию (и для его дальнейшей транспортировки по Европе) – газопровод "Ямал – Европа", проходящий через территории Беларуси и Польши – был остановлен в апреле прошлого года по воле "надежного" немецкого партнера и соседа.Варшава тогда внесла "Газпром" в санкционный список, заблокировав российской компании возможность осуществлять свои права как акционера компании Europol Gaz (владелец польского участка газопровода "Ямал – Европа") и, соответственно, получать дивиденды. В ответ на это решение "Газпром" был вынужден остановить поставки газа через Польшу.Месяцем позже, в мае, по стопам Польши пошла Украина. Киев прекратил принимать транзитный газ из России на станции "Сохрановка", оставив для поставок в Европу только станцию "Суджа".Причиной на Украине назвали "форс-мажорные обстоятельства", которые наступили из-за потери Киевом контроля над территорией, где находится компрессорная станция "Новопсков", через которую осуществляется транзит почти трети российского газа в Европу.То, что этот контроль Украина потеряла за два месяца до остановки транзита и все это время поставки осуществлялись – малозначащий факт для Украины и Евросоюза.Тем самым Украина односторонне сократила поставки газа в Европу через свою территорию более чем в два раза.И никакой Роберт Хабек не выступил тогда с заявлением, что из-за действий Украины Германия вынуждена отказываться от своей "зеленой" политики, а ее граждане – платить по огромным счетам. Это, кстати, являлось бы хоть и неполной, но все же правдой, в отличие от сказанного им на церемонии приема плавучего терминала для приема СПГ в Брунсбюттеле.При этом "ненадежная" Россия все еще продолжает поставлять в Европу газ через Украину через оставшуюся станцию "Суджа". И к "Турецкому потоку" у покупателей нет никаких претензий – газ исправно поступает потребителям, как и предписано контрактами (хотя и его, как "Северные потоки", пытались взорвать).Чем заменяют российский газ?По данным федерального статистического управления Destatis, более трети электроэнергии в Германии сегодня производится на угольных электростанциях. И в дальнейшем энергетические компании, как сообщает Bloomberg, рассчитывают увеличить объем производства.Очень "по-зеленому" ­– прямо как и обещал Роберт Хабек, идя во власть!Еще одна составляющая "успеха" Германии в замещении российских поставок – наращивание закупок газа в других странах. Прежде всего в Норвегии, Нидерландах и США.При всем при этом пятая часть (22%) поставок газа в Германию в минувшем году, как сообщает Федеральное сетевое агентство ФРГ (местный регулятор), все равно пришлась на Россию. Это ставит РФ на второе место среди всех поставщиков газа в Германию.За счет Германии и остального ЕС Норвегия и Нидерланды сумели значительно нарастить добычу, а Штаты – стать крупнейшим поставщиком СПГ в мире.Правда, Норвегия уже добывает на пределе мощностей (120-122 млрд куб.м в год) и нарастить объемы добычи уже вряд ли сможет. Ожидается, что в ближайшие 4-5 лет уровень добычи не превысит прошлогодний, а уже дальше начнет снижаться.Нидерланды же не позднее октября следующего года планируют прекратить добычу на крупнейшем в Западной Европе месторождении в Гронингене из-за землетрясений (при этом наиболее предпочтительным сценарием местные власти называют закрытие уже в этом году). Сама страна планирует закупать газ в той же Норвегии, а также в Катаре и США, а значит, объемы для Германии из этих стран в ближайшем будущем могут ощутимо сократиться.США, ставшие крупнейшим поставщиком СПГ в мире, явно находятся в наибольшем выигрыше от мирового энергетического кризиса. Штаты начали экспортировать СПГ только в 2016-м году и за такой короткий срок, вставляя палки в колеса российско-немецкому сотрудничеству (например, санкциями и угрозами из-за проекта "Северный поток-2"), фактически "завоевали" европейский рынок.За январь-ноябрь прошлого года Штаты поставили в Европу 52 млрд куб.м СПГ, нарастив экспорт почти в 2,5 раза. Россия, кстати, тоже увеличила поставки СПГ в Европу – до 19,4 млрд куб.м за 11 месяцев прошлого года, но об этом в ЕС почему-то предпочитают особо не говорить.Здесь важно понимать, как работает рынок СПГ: приток сжиженного природного газа в Европу в прошлом году был обеспечен исключительно высокой стоимостью на местном рынке – выше, чем в Азии, традиционно скупающей большую часть объемов данной продукции. Но когда цены на этих рынках уравняются – тогда же начнется отток сжиженного природного газа в сторону Востока.И этот процесс, по всей видимости, уже начался. Например, как сообщает агентство Platts, если в четвертом квартале 2022-го года в среднем на экспорт из США в Европу шло 70% СПГ, а в Азию – 22%, то спустя 20 дней января это соотношение изменилось до 64% против 29%.То есть, все мы стали свидетелями снижения цен на газ в Европе в последние недели, и поставщики сжиженного природного газа сразу смекнули, что пора перенаправлять газ туда, где дороже.Где Европа в целом и Германия в частности найдут замену "уплывшим" в Азию объемам СПГ – остается загадкой. В мире просто нет столько свободного СПГ – за объемы на рынке идет борьба и побеждает в ней тот, кто больше платит. Не стоит забывать и об открывающемся после пандемии Китае."Газпром", предлагавший заключать долгосрочные контракты на поставку трубопроводного газа, был более надежным поставщиком в этом плане. Но Европа (и США вместе с ними) в последние годы заняла явную позицию, что заключать такие контракты не стоит – нужно, мол, идти в сторону ориентации на рыночные цены.Зато теперь мы можем наблюдать новый виток экспансии Штатов в Европу: в середине января крупнейшая американская газовая компания EQT предложила Европе заключить долгосрочные контракты на поставку СПГ. Она выразила готовность поставлять странам ЕС газ практически вдвое дешевле, нежели по текущим рыночным ценам.Тогда, видимо, по замыслу США Европа обезопасит себя от рисков "потерять" объемы СПГ из-за роста цен в Азии, а между делом закрепит Штаты на европейском рынке в качестве одного из основных (или вовсе основного) поставщиков "голубого топлива".На фоне релокации европейского бизнеса в США, где вместо энергокризиса, высоких тарифов на газ и кучи других проблем ему обещают дешевое "голубое топливо" и довольно серьезные налоговые льготы – превращение Европы в полноценную колонию Штатов уже не кажется такой уж "выдумкой российской пропаганды".И когда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с гордым видом хвастается, что Евросоюзу удалось заменить 80% российского трубопроводного газа – она сильно лукавит. Падение спроса примерно на 60 млрд куб.м за минувший год ввиду снижения потребления (в том числе из-за деиндустриализации и закрытия ряда промышленных предприятий) – это не победа Еврокомиссии в выдуманной ими энергетической войне с Россией.Это естественное падение прокачки и потребления (а значит и экономики) вследствие отсутствия адекватного реагирования на энергокризис со стороны европейских властей.Иными словами, если ты, условно, заменяешь десять российских яблок пятью из альтернативных, и при этом весомая часть из этих пяти яблок закуплена все в той же России, то твоя математика где-то точно дала сбой.То же самое касается и "заменившей российские поставки" Германии.А если вдруг с такими расчетами, скопированными из произведений Оруэлла, кто-то будет не согласен, то на него (как все в тех же произведениях) за такое мыслепреступление можно и полицию натравить.Как, например, в ходе январских многотысячных протестов в городе Лютцерат (Германия), где люди вышли сказать свое "против" сносу деревни и расширению добычи угля. Или как в ходе многих митингов в течение прошлого года, посвященных заоблачным ценам на энергоносители, появление которых спровоцировали действия европейских (в том числе немецких) властей.Деиндустриализация Германии – вишенка на "зеленом" антироссийском тортеПока Германия вместе с остальным ЕС хвалятся успехами в борьбе на энергетическом фронте, их главный западный союзник (или сюзерен) продолжает заниматься "захватом" Европы.Власти американских штатов планомерно заманивают к себе немецких производителей из самых разных отраслей, предлагая вместо имеющихся у них сегодня в Германии проблем и больших счетов различные налоговые льготы, низкую стоимость рабочей силы и дешевую энергию.Как в прошлом году сообщала деловая немецкая газета Handelsblatt, в одной только Оклахоме (США) собираются обосноваться около 60 немецких компаний, в числе которых находятся и такие "гиганты", как Volkswagen, Mercedes-Benz и Bayer.И винить компании в таком желании сложно. Пока их собственное "зеленое" правительство разрывает связи с Россией и пытается закрывать атомные и угольные электростанции, своими руками лишая немецких потребителей недорогой энергии, Штаты делают все ровно наоборот. Например, только в 2024-м году в штате Джорджия к сети подключат две новые АЭС.Очевидно, что бизнесу интересно работать там, где ему дают это делать. А когда еще и помогают различными льготами и субсидиями, параллельно предлагая сравнительно недорогое топливо – и говорить не о чем.Как пишет немецкое издание Manager Magazin, согласно данным опросов среди представителей промышленности о переносе производства за пределы страны в конце прошлого года задумывались около пятой части немецких компаний. Очевидно, количество предприятий-"мигрантов" будет только расти, если ситуация не будет исправляться. А предпосылок к этому пока не видно.Напомним, что Штаты не только завлекают европейский бизнес выгодными условиями ведения деятельности, но и "давят" на экономики стран ЕС принимаемыми законами. Так, в августе президент США Джо Байден подписал закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA), который, помимо всего прочего, предполагает миллиардные льготы компаниям, производящим продукцию в США и работающим в сфере возобновляемых источников энергии.Обратив внимание на происходящее, европейские лидеры позволили себе высказать робкое несогласие с политикой, проводимой Вашингтоном. Эмманюэль Макрон даже выступил в библиотеке конгресса США, где заявлял о том, что IRA является "сверхагрессивным" для Франции, может привести к расколу Запада. Он сообщал, что Вашингтон может таким образом решить свои проблемы "за счет Парижа" и просил пересмотреть решение.Но, как известно, хозяин далеко не всегда вникает в проблемы своих подданных. Так произошло и в этот раз – опрошенные изданием Politico американские сенаторы заявили о нежелании пересматривать закон. В качестве причин среди прочего они назвали "создание большего количества высокооплачиваемых рабочих мест в США" и "желание, чтобы иностранные компании приехали и построили заводы здесь".Но вернемся к Германии. Те немецкие компании, кто не может позволить себе переезд в Штаты (или куда-либо еще), просто-напросто закрываются.Так, в прошлом году о банкротстве объявили выпускающие автозапчасти BIA Forst, Borges и Dr.Schneider, производитель туалетной бумаги Hakle, производитель обуви Görtz и многие другие компании из самых разных отраслей.Как ранее сообщал Bloomberg, способов экономии газа у немецких компаний уже практически не осталось. По данным издания, около 75% производителей, несмотря на энергокризис, смогли сократить использование "голубого топлива", однако теперь они вынуждены заниматься лишь сокращением объемов производства. Отдельно отмечалось, что 12,3% опрошенных компаний из-за больших счетов за энергию приняли решение о закрытии.И сложившаяся в энергетике ситуация влияет не только на производство, но и на обычных граждан. По данным немецкой газеты Die Zeit, больше половины жителей ФРГ были вынуждены серьезно ограничить расходы в связи с беспрецедентным ростом цен.И виновата во всем этом, по мнению вице-канцлера ФПГ Роберта Хабека, Россия. Собирается ли вице-канцлер вместе со своими коллегами в правительстве начать искать виноватых в нужном месте или, что было бы еще разумнее, заняться анализом ситуации и приступить к работе по ее исправлению – неизвестно.Поэтому немецкие граждане и бизнес сегодня имеют "зеленого" Роберта Хабека – ярого противника всего, что наносит вред климату и окружающей среде – стоящего в эфире на фоне гор угля и рассказывающего, что это не он и не власти виноваты в проблемах. Это все Россия.Та самая Россия, которая в течение предыдущих десятилетий ни разу не нарушила договоренностей по поставкам энергоресурсов и продолжает поставлять их до сих пор по оставшимся работающим маршрутам.

россия

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2023

Вадим Павлов

Вадим Павлов

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Вадим Павлов

во всем виновата россия или как европа добилась энергонезависимости война это мир европа заместила российский газ из альтернативных источников россия виновата в энергокризисе разбор этих и других уже приевшихся тезисов европейского новояза