https://uz.sputniknews.ru/20230124/vrach-rasskazala-kakie-samye-rasprostranennye-oshibki-sovershayut-xudeyuschie-31657876.html
Врач рассказала, какие самые распространенные ошибки совершают худеющие
Врач рассказала, какие самые распространенные ошибки совершают худеющие
Какие факторы являются препятствием к потере лишних килограммов - читайте в нашем материале.
2023-01-24T07:01+0500
2023-01-24T07:01+0500
2023-01-24T07:01+0500
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Нарушение режима сна и питания являются главными ошибками худеющих. Об этом эндокринолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала в своем Telegram-канале.Врач перечислила самые распространенные ошибки борющихся с лишним весом людей, пояснив, что можно прилагать все силы к борьбе с ненавистными килограммами, но не добиться успеха. Она привела в пример девушку, которая много тренируется и мало ест, но не худеет. По ее мнению, причина может крыться в позднем отходе ко сну из-за работы, наличии постоянных стрессов или некомпенсированном гипотериозе, о котором она может не знать, так как не проверяет работу щитовидной железы.За годы практики врач убедилась, что эффективно худеют те, кто придерживается интервального голодания (16/8), тренируется четыре-пять раз в неделю и ежедневно проходит 10 тысяч шагов. Также мешают борьбе с жиром эндокринные причины: гипотиреоз, гиперпролактинемия, гипогонадизм, низкий уровень гормона роста, синдром и болезнь Иценко-Кушинга, перечислила Лебедева.
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какие факторы являются препятствием к потере лишних килограммов читайте в нашем материале почему не худеешь если занимаешься спортом и держищь диету соблюдаешь каллораж врач рассказала о самых распространенных ошибках худеющих как похудеть что мешает похудеть
какие факторы являются препятствием к потере лишних килограммов читайте в нашем материале почему не худеешь если занимаешься спортом и держищь диету соблюдаешь каллораж врач рассказала о самых распространенных ошибках худеющих как похудеть что мешает похудеть
Врач рассказала, какие самые распространенные ошибки совершают худеющие
Какие факторы являются препятствием к потере лишних килограмм - читайте в нашем материале.
Нарушение режима сна и питания являются главными ошибками худеющих. Об этом эндокринолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала в своем Telegram-канале.
Врач перечислила самые распространенные ошибки борющихся с лишним весом людей, пояснив, что можно прилагать все силы к борьбе с ненавистными килограммами, но не добиться успеха. Она привела в пример девушку, которая много тренируется и мало ест, но не худеет. По ее мнению, причина может крыться в позднем отходе ко сну из-за работы, наличии постоянных стрессов или некомпенсированном гипотериозе, о котором она может не знать, так как не проверяет работу щитовидной железы.
"Важно то, что вы едите и какие физнагрузки выполняете. Можно быть на правильном питании, есть пять-шесть раз в день и набирать вес дальше. Можно ходить в спортзал два раза в неделю, кое-что и кое-как поделать и тоже остаться без результата", - подчеркнула специалист.
За годы практики врач убедилась, что эффективно худеют те, кто придерживается интервального голодания (16/8), тренируется четыре-пять раз в неделю и ежедневно проходит 10 тысяч шагов.
"Еще один фактор, мешающий избавляться от лишних килограммов — стресс. Хронически повышенный кортизол мешает липолизу, а также разрушает ваши мышцы. Многие это знают, но отмахиваются, как от чего-то несущественного", — констатировала эндокринолог.
Также мешают борьбе с жиром эндокринные причины: гипотиреоз, гиперпролактинемия, гипогонадизм, низкий уровень гормона роста, синдром и болезнь Иценко-Кушинга, перечислила Лебедева.
"Мешают худеющим и дефицит витамина D, нарушение пищевого поведения, проблемы с работой ЖКТ, анемия, хронические инфекции и системное воспаление", — подвела итог врач.