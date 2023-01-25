https://uz.sputniknews.ru/20230125/kak-gazprom-pomojet-stabilizirovat-energokrizis-v-uzbekistane--video-31706421.html

Как "Газпром" поможет стабилизировать энергокризис в Узбекистане — видео

Как "Газпром" поможет стабилизировать энергокризис в Узбекистане — видео

Накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. Какие перспективы открывает данный документ для России и Узбекистана в интервью Sputnik рассказал эксперт Игорь Юшков.

2023-01-25T21:00+0500

2023-01-25T21:00+0500

2023-01-25T21:00+0500

видео

газпром

узбекистан

энергетика

кризис

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Дорожная карта, подписанная российской компанией "Газпром" и министерством энергетики республики, по сотрудничеству в газовой отрасли открывает новые перспективы сотрудничества России и Узбекистана. Какие именно — корреспонденту Sputnik Алине Ниязбакиевой в интервью рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета Игорь Юшков.Как подписание дорожной карты с "Газпромом" поспособствует нормализации энергетической ситуации в республике? Какие направления взаимодействия двух стран могут быть отражены в документе? Какую роль дорожные карты, подписанные "Газпромом" с Узбекистаном и Казахстаном сыграют в создании тройственного газового союза? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в нашем видео.

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2023

Алина Ниязбакиева

Алина Ниязбакиева

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алина Ниязбакиева

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