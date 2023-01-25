https://uz.sputniknews.ru/20230125/kak-gazprom-pomojet-stabilizirovat-energokrizis-v-uzbekistane--video-31706421.html
Как "Газпром" поможет стабилизировать энергокризис в Узбекистане — видео
Как "Газпром" поможет стабилизировать энергокризис в Узбекистане — видео
Накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. Какие перспективы открывает данный документ для России и Узбекистана в интервью Sputnik рассказал эксперт Игорь Юшков.
2023-01-25T21:00+0500
2023-01-25T21:00+0500
2023-01-25T21:00+0500
видео
газпром
узбекистан
энергетика
кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/19/31707231_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_11bbbd490a087dfb62ecf37d66ff2a20.jpg
Дорожная карта, подписанная российской компанией "Газпром" и министерством энергетики республики, по сотрудничеству в газовой отрасли открывает новые перспективы сотрудничества России и Узбекистана. Какие именно — корреспонденту Sputnik Алине Ниязбакиевой в интервью рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета Игорь Юшков.Как подписание дорожной карты с "Газпромом" поспособствует нормализации энергетической ситуации в республике? Какие направления взаимодействия двух стран могут быть отражены в документе? Какую роль дорожные карты, подписанные "Газпромом" с Узбекистаном и Казахстаном сыграют в создании тройственного газового союза? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в нашем видео.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/19/31707231_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6aee6b53268313cb510ebfdf2db01edb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
как газпром поможет стабилизировать энергокризис в узбекистане видео накануне глава газпрома алексей миллер и министр энергетики узбекистана журабек мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли какие перспективы открывает данный документ для россии и узбекистана в интервью sputnik рассказал эксперт игорь юшков энергитический газовый кризис в узбекистане как решить когда потепление проблемы с газом узбекистан тройственный газовый союз дорожная карта газпром казахстан сроки создания за и против экспорт газа в китай обязательства
как газпром поможет стабилизировать энергокризис в узбекистане видео накануне глава газпрома алексей миллер и министр энергетики узбекистана журабек мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли какие перспективы открывает данный документ для россии и узбекистана в интервью sputnik рассказал эксперт игорь юшков энергитический газовый кризис в узбекистане как решить когда потепление проблемы с газом узбекистан тройственный газовый союз дорожная карта газпром казахстан сроки создания за и против экспорт газа в китай обязательства
Как "Газпром" поможет стабилизировать энергокризис в Узбекистане — видео
Накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. Какие перспективы открывает это для России и Узбекистана в интервью Sputnik рассказал эксперт Игорь Юшков.
Дорожная карта, подписанная российской компанией "Газпром" и министерством энергетики республики, по сотрудничеству в газовой отрасли открывает новые перспективы сотрудничества России и Узбекистана.
Какие именно — корреспонденту Sputnik Алине Ниязбакиевой в интервью рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета Игорь Юшков.
Как подписание дорожной карты с "Газпромом" поспособствует нормализации энергетической ситуации в республике? Какие направления взаимодействия двух стран могут быть отражены в документе? Какую роль дорожные карты, подписанные "Газпромом" с Узбекистаном и Казахстаном сыграют в создании тройственного газового союза? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в нашем видео.