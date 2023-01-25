https://uz.sputniknews.ru/20230125/peskov-nazval-vozmojnuyu-postavku-tankov-abrams-ukraine-provalnym-planom-31700789.html

Песков назвал возможную поставку танков Abrams Украине провальным планом

Песков назвал возможную поставку танков Abrams Украине провальным планом

Пресс-секретарь российского президента заявил, что стоимость танков Abrams ляжет на плечи европейских налогоплательщиков.

2023-01-25T15:40+0500

2023-01-25T15:40+0500

2023-01-25T15:40+0500

специальная военная операция россии в донбассе

дмитрий песков

украина

танк

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Поставки Украине танков Abrams - провальный план по технологическим аспектам, их потенциал сильно переоценивают, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он заявил, что "эти танки сгорят так же, как и все остальные", однако их стоимость очень высока, а расходы лягут "на плечи в первую очередь европейских налогоплательщиков". Напомним, ранее газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что танки Abrams, о передаче от 30 до 50 единиц которых Киеву могут объявить в США, не прибудут на Украину в ближайшее время – скорее всего, сроки затянутся на многие месяцы или даже годы.Также телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника передавал, что танки могут не быть развернуты для применения украинскими военными еще более года, в том числе из-за необходимости заключения властями США соответствующих контрактов с производителями.

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