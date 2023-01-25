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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230125/peskov-nazval-vozmojnuyu-postavku-tankov-abrams-ukraine-provalnym-planom-31700789.html
Песков назвал возможную поставку танков Abrams Украине провальным планом
Песков назвал возможную поставку танков Abrams Украине провальным планом
Пресс-секретарь российского президента заявил, что стоимость танков Abrams ляжет на плечи европейских налогоплательщиков.
2023-01-25T15:40+0500
2023-01-25T15:40+0500
специальная военная операция россии в донбассе
дмитрий песков
украина
танк
танки
россия
президент
стоимость
европа
президент рф
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Поставки Украине танков Abrams - провальный план по технологическим аспектам, их потенциал сильно переоценивают, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он заявил, что "эти танки сгорят так же, как и все остальные", однако их стоимость очень высока, а расходы лягут "на плечи в первую очередь европейских налогоплательщиков". Напомним, ранее газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что танки Abrams, о передаче от 30 до 50 единиц которых Киеву могут объявить в США, не прибудут на Украину в ближайшее время – скорее всего, сроки затянутся на многие месяцы или даже годы.Также телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника передавал, что танки могут не быть развернуты для применения украинскими военными еще более года, в том числе из-за необходимости заключения властями США соответствующих контрактов с производителями.
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песков назвал возможную поставку танков abrams украине провальным планом пресс секретарь российского президента заявил что стоимость танков abrams ляжет на плечи европейских налогоплательщиков поставки танки abrams leopard
песков назвал возможную поставку танков abrams украине провальным планом пресс секретарь российского президента заявил что стоимость танков abrams ляжет на плечи европейских налогоплательщиков поставки танки abrams leopard

Песков назвал возможную поставку танков Abrams Украине провальным планом

15:40 25.01.2023
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки Абрамс у железнодорожной станции Гайжюнай близ Вильнюса, Литва
Американские танки Абрамс у железнодорожной станции Гайжюнай близ Вильнюса, Литва - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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Пресс-секретарь российского президента заявил, что стоимость танков Abrams ляжет на плечи европейских налогоплательщиков.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Поставки Украине танков Abrams - провальный план по технологическим аспектам, их потенциал сильно переоценивают, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я убежден, что многие специалисты понимают абсурдность и этой идеи тоже, просто по технологическим аспектам этот план достаточно провальный. А главное, явная совершенно переоценка того потенциала, который добавит вооруженным силам Украины. Это еще одно заблуждение, и достаточно глубокое", - подчеркнул Песков.

Он заявил, что "эти танки сгорят так же, как и все остальные", однако их стоимость очень высока, а расходы лягут "на плечи в первую очередь европейских налогоплательщиков".
"Американцы, как всегда, останутся как минимум при своих. А скорее всего с хорошими барышами", - отметил пресс-секретарь российского лидера.
Напомним, ранее газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что танки Abrams, о передаче от 30 до 50 единиц которых Киеву могут объявить в США, не прибудут на Украину в ближайшее время – скорее всего, сроки затянутся на многие месяцы или даже годы.
Также телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника передавал, что танки могут не быть развернуты для применения украинскими военными еще более года, в том числе из-за необходимости заключения властями США соответствующих контрактов с производителями.
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