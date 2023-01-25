https://uz.sputniknews.ru/20230125/sammit-organizatsii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-proydet-v-tashkente-v-noyabre-31689438.html

Саммит Организации экономического сотрудничества пройдет в Ташкенте в ноябре

Саммит Организации экономического сотрудничества пройдет в Ташкенте в ноябре

По заявлению генсека ОЭС Хусрава Нозири, секретариат организации готов к тесной совместной работе с Узбекистаном по наращиванию многопланового сотрудничества.

2023-01-25T08:04+0500

2023-01-25T08:04+0500

2023-01-25T08:04+0500

политика

ташкент

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Очередной саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет в Ташкенте в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. По данным пресс-службы, во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. Нозири заверил, что секретариат организации готов к тесной совместной работе с Узбекистаном по наращиванию многопланового сотрудничества в рамках ОЭС, добавили в пресс-службе. Узбекистан председательствовал в ОЭС в 2022 году. В Ташкенте во вторник состоялось очередное заседание совета министров иностранных дел стран-членов организации. По его итогам было принято Ташкентское коммюнике, которое предусматривает развитие сотрудничества в энергетике, транспорте, борьбе со стихийными бедствиями и укрепление продовольственной безопасности. Председательство в ОЭС в 2023 году перешло к Азербайджану. Напомним, ОЭС - региональная межгосударственная экономическая организация, созданная в 1985 году. В нее входят Иран, Пакистан, Турция, Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

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саммит организации экономического сотрудничества пройдет в ташкенте в ноябре по заявлению генсека оэс хусрава нозири секретариат организации готов к тесной совместной работе с узбекистаном по наращиванию многопланового сотрудничества