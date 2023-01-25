https://uz.sputniknews.ru/20230125/uzbekistan-i-gazprom-podpisali-dorojnuyu-kartu-po-sotrudnichestvu---podrobnosti-31689259.html

Узбекистан и "Газпром" подписали дорожную карту по сотрудничеству - подробности

Узбекистан и "Газпром" подписали дорожную карту по сотрудничеству - подробности

В ходе встречи Алексей Миллер и Журабек Мирзамахмудов обсудили актуальные и перспективные вопросы взаимодействия.

2023-01-25T09:57+0500

2023-01-25T09:57+0500

2023-01-25T09:57+0500

экономика

узбекистан

газпром

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. Об этом сообщила пресс-служба российской компании.Рабочая встреча Миллера и Мирзамахмудова состоялась во вторник. Стороны рассмотрели актуальные и перспективные вопросы взаимодействия. Известно, что на прошлой неделе компания подписала аналогичный документ с Казахстаном.

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узбекистан и газпром подписали дорожную карту по сотрудничеству подробности в ходе встречи алексей миллер и журабек мирзамахмудов обсудили актуальные и перспективные вопросы взаимодействия