https://uz.sputniknews.ru/20230125/uzbekistan-i-kyrgyzstan-gotovy-k-naraschivaniyu-mnogoplanovogo-vzaimodeystviya--mininvestitsiy-31696707.html

Узбекистан и Кыргызстан готовы к наращиванию многопланового взаимодействия — Мининвестиций

Узбекистан и Кыргызстан готовы к наращиванию многопланового взаимодействия — Мининвестиций

Что обсудили министры двух республик на встрече в преддверии визита главы Узбекистана в Кыргазстан - читайте в нашем материале.

2023-01-25T13:15+0500

2023-01-25T13:15+0500

2023-01-25T13:15+0500

политика

узбекистан

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Во вторник в Бишкеке прошла встреча министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова с заместителем председателя Кабмина Кыргызстана Бакытом Торобаевым и министром экономики и коммерции Данияром Амангельдиевым.Известно, что встреча состоялась в рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Кыргызстан.В ходе встречи стороны подчеркнули важность предстоящего государственного визита узбекистанского лидера Шавката Мирзиёева в Кыргызстан, результаты которого, как ожидается, придадут мощный импульс углублению и расширению стратегического партнёрства между двумя странами.Также министры рассмотрели работу по подготовке к проведению бизнес-форума с участием представителей деловых кругов двух государств. Стороны синхронизировали перечень инвестиционных соглашений и торговых контрактов, планируемых к подписанию во время форума. В качестве приоритетных направлений сотрудничества обозначены химическая и текстильная промышленность, машиностроение, производство фармацевтической, кожевенно-обувной продукции, стройматериалов, электротехники, а также сферы энергетики, сельского хозяйства, транспорта, логистики и туризма.Кроме этого, отмечен последовательный рост объемов двусторонней торговли между республиками. За последние шесть лет взаимный товарооборот увеличился в восемь раз, достигнув $1,3 млрд в 2022 году. Стороны выразили готовность принять ряд конкретных практических мер по увеличению показателей до $2 млрд в ближайшей перспективе.Сообщается, что в ходе встречи Кудратов и Амангельдиев рассмотрели возможности реализации крупных совместных проектов по организации производства коммерческой техники и легковых автомобилей, строительству и расширению прядильных и текстильных предприятий, выпуску строительных материалов.По информации пресс-службы, министры достигли договоренности оказывать содействие предпринимателям в заключении соответствующих контрактов и соглашений.Главы ведомств двух республик также договорились о совместной реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, а именно создание интенсивных садов и высокотехнологичных тепличных хозяйств на территориях Узбекистана и Кыргызстана. В этих целях в течение недели будут определены локации реализации совместных проектов, а также инициаторы по линии частных предприятий двух стран.Помимо прочего, стороны обсудили ход подготовки проекта строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" и достигли договоренности о подписании пошаговой "Дорожной карты" с указанием конкретных сроков реализации каждого этапа проекта.По сообщению пресс-службы Мининвестиций Узбекистана, главы ведомств двух государств также рассмотрели перспективы реализации проекта по строительству Камбаратинской ГЭС-1. Достигнута договоренность об ускорении принятия необходимых документов и разработки технико-экономической документации.

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узбекистан и кыргызстан готовы к наращиванию многопланового взаимодействия мининвестиций что обсудили министры двух республик на встрече в преддверии визита главы узбекистана в кыргазстан читайте в нашем материале