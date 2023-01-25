https://uz.sputniknews.ru/20230125/uzbekistan-nameren-povysit-effektivnost-ispolzovaniya-portov-irana-31689652.html
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Мирзиёев отметил активизацию узбекско-иранских контактов, поступательный рост взаимной торговли и усиление кооперации ведущих предприятий.
2023-01-25T11:36+0500
2023-01-25T11:36+0500
2023-01-25T11:36+0500
политика
узбекистан
иран
порт
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ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Власти Узбекистана намерены повысить эффективность сотрудничества с Ираном в транспортной сфере, в частности, использования портов Чабахар и Бендер-Аббас. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. По данным пресс-службы, во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и министр иностранных дел Ирана Хуссейн Амир Абдоллахиан, находящийся в Узбекистане в рамках программы заседания Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества, обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. Президент с удовлетворением отметил активизацию контактов, поступательный рост взаимной торговли и усиление кооперации ведущих предприятий. Был также рассмотрен график предстоящих мероприятий, состоялся обмен мнениями по актуальной международной тематике, добавили в пресс-службе главы республики.
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узбекистан намерен повысить эффективность использования портов ирана мирзиёев отметил активизацию узбекско-иранских контактов поступательный рост взаимной торговли и усиление кооперации ведущих предприятий
узбекистан намерен повысить эффективность использования портов ирана мирзиёев отметил активизацию узбекско-иранских контактов поступательный рост взаимной торговли и усиление кооперации ведущих предприятий
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Мирзиёев отметил активизацию узбекско-иранских контактов, поступательный рост взаимной торговли и усиление кооперации ведущих предприятий.
ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Власти Узбекистана намерены повысить эффективность сотрудничества с Ираном в транспортной сфере, в частности, использования портов Чабахар и Бендер-Аббас. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
По данным пресс-службы, во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и министр иностранных дел Ирана Хуссейн Амир Абдоллахиан, находящийся в Узбекистане в рамках программы заседания Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества, обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.
"Особое внимание было уделено вопросам продвижения сотрудничества в сфере транспорта и логистики, в частности эффективному использованию портов Чабахар и Бендер-Аббас", - говорится в сообщении.
Президент с удовлетворением отметил активизацию контактов, поступательный рост взаимной торговли и усиление кооперации ведущих предприятий.
Был также рассмотрен график предстоящих мероприятий, состоялся обмен мнениями по актуальной международной тематике, добавили в пресс-службе главы республики.