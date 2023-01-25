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В Ташкенте стартовала международная ярмарка Туризм на Шелковом пути TITF-2022. - Sputnik Узбекистан, 1920
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20230125/uzbekistanskie-filmy-pokajut-na-mejdunarodnom-kinofestivale-v-indii-31689914.html
Узбекистанские фильмы покажут на международном кинофестивале в Индии
Узбекистанские фильмы покажут на международном кинофестивале в Индии
Какие узбекистанские ленты покажут на фестивале в Индии - читайте в нашем материале.
2023-01-25T16:29+0500
2023-01-25T16:29+0500
культура
индия
узбекистан
фильм
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Фильмы производства Узбекистана примут учатстие в международном кинофестивале в Индии. Об этом сообщает пресс-служба Агентства кинематографии республики.Известно, что фестиваль художественных и телевизионных фильмов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет проходить с 27 по 31 января в Мумбаи. Делегация Узбекистана также примет участие в мероприятии.В конкурсе, который будет проводиться в рамках фестиваля, примут участие фильмы: "Наследие" ("Мерос") Хилола Насимова и "Судьба женщины" ("Аёл қисмати") Дильмурода Масаидова. Дополнительно в рамках фестиваля пройдут показы таких фильмов, как "101 рейс" Акрома Шахназарова и "Две тысячи песен Фариды" ("Фариданинг икки минг қўшиғи") Ёлкина Туйчиева.Напомним, недавно руководство Агентства кинематографии провело встречу с Чрезвычайным и полномочным послом Индии в Узбекистане Манишем Прабхатом. Стороны обсудили вопросы участия узбекистанских кинематографистов на кинофестивале художественных и телевизионных фильмов стран ШОС, а также вопросы международного сотрудничества. Кроме этого, представители агентства и посол обменялись мнениями относительно историко-художественного фильма совместного узбекско-индийского производства "Хива лангари" и обсудили реализацию новых договоренностей касательно проката кинолент.
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узбекистанские фильмы покажут на международном кинофестивале в индии какие узбекистанские ленты покажут на фестивале в индии читайте в нашем материале шос агентство кинематографии узбекистана фестиваль художественных и телевизионных фильмов государств членов шанхайской организации сотрудничества
узбекистанские фильмы покажут на международном кинофестивале в индии какие узбекистанские ленты покажут на фестивале в индии читайте в нашем материале шос агентство кинематографии узбекистана фестиваль художественных и телевизионных фильмов государств членов шанхайской организации сотрудничества

Узбекистанские фильмы покажут на международном кинофестивале в Индии

16:29 25.01.2023
© СС0 / Unsplash / Krists LuhaersКинотеатр, иллюстративное фото
Кинотеатр, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2023
© СС0 / Unsplash / Krists Luhaers
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Какие узбекистанские ленты покажут на фестивале в Индии - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Фильмы производства Узбекистана примут учатстие в международном кинофестивале в Индии. Об этом сообщает пресс-служба Агентства кинематографии республики.

Известно, что фестиваль художественных и телевизионных фильмов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет проходить с 27 по 31 января в Мумбаи. Делегация Узбекистана также примет участие в мероприятии.

В конкурсе, который будет проводиться в рамках фестиваля, примут участие фильмы: "Наследие" ("Мерос") Хилола Насимова и "Судьба женщины" ("Аёл қисмати") Дильмурода Масаидова. Дополнительно в рамках фестиваля пройдут показы таких фильмов, как "101 рейс" Акрома Шахназарова и "Две тысячи песен Фариды" ("Фариданинг икки минг қўшиғи") Ёлкина Туйчиева.

Напомним, недавно руководство Агентства кинематографии провело встречу с Чрезвычайным и полномочным послом Индии в Узбекистане Манишем Прабхатом. Стороны обсудили вопросы участия узбекистанских кинематографистов на кинофестивале художественных и телевизионных фильмов стран ШОС, а также вопросы международного сотрудничества.
Кроме этого, представители агентства и посол обменялись мнениями относительно историко-художественного фильма совместного узбекско-индийского производства "Хива лангари" и обсудили реализацию новых договоренностей касательно проката кинолент.
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