Узбекистанские фильмы покажут на международном кинофестивале в Индии
Какие узбекистанские ленты покажут на фестивале в Индии - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Фильмы производства Узбекистана примут учатстие в международном кинофестивале в Индии. Об этом сообщает пресс-служба Агентства кинематографии республики.
Известно, что фестиваль художественных и телевизионных фильмов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет проходить с 27 по 31 января в Мумбаи. Делегация Узбекистана также примет участие в мероприятии.
В конкурсе, который будет проводиться в рамках фестиваля, примут участие фильмы: "Наследие" ("Мерос") Хилола Насимова и "Судьба женщины" ("Аёл қисмати") Дильмурода Масаидова. Дополнительно в рамках фестиваля пройдут показы таких фильмов, как "101 рейс" Акрома Шахназарова и "Две тысячи песен Фариды" ("Фариданинг икки минг қўшиғи") Ёлкина Туйчиева.
Напомним, недавно руководство Агентства кинематографии провело встречу с Чрезвычайным и полномочным послом Индии в Узбекистане Манишем Прабхатом. Стороны обсудили вопросы участия узбекистанских кинематографистов на кинофестивале художественных и телевизионных фильмов стран ШОС, а также вопросы международного сотрудничества.
Известно, что фестиваль художественных и телевизионных фильмов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет проходить с 27 по 31 января в Мумбаи. Делегация Узбекистана также примет участие в мероприятии.
В конкурсе, который будет проводиться в рамках фестиваля, примут участие фильмы: "Наследие" ("Мерос") Хилола Насимова и "Судьба женщины" ("Аёл қисмати") Дильмурода Масаидова. Дополнительно в рамках фестиваля пройдут показы таких фильмов, как "101 рейс" Акрома Шахназарова и "Две тысячи песен Фариды" ("Фариданинг икки минг қўшиғи") Ёлкина Туйчиева.
Напомним, недавно руководство Агентства кинематографии провело встречу с Чрезвычайным и полномочным послом Индии в Узбекистане Манишем Прабхатом. Стороны обсудили вопросы участия узбекистанских кинематографистов на кинофестивале художественных и телевизионных фильмов стран ШОС, а также вопросы международного сотрудничества.
Кроме этого, представители агентства и посол обменялись мнениями относительно историко-художественного фильма совместного узбекско-индийского производства "Хива лангари" и обсудили реализацию новых договоренностей касательно проката кинолент.