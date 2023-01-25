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https://uz.sputniknews.ru/20230125/v-novom-formate-kakim-budet-tretiy-innoprom---infografika-31712804.html
В новом формате: каким будет третий "Иннопром" - инфографика
В новом формате: каким будет третий "Иннопром" - инфографика
В новом формате: каким будет третий "Иннопром" - инфографика
2023-01-25T20:30+0500
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инфографика
выставка
"иннопром"
ташкент
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До начала третьей ежегодной выставки "Иннопром. Центральная Азия" остается 90 дней. Как сообщают организаторы, выставка пройдет в совершенно новом формате. Что уже известно о предстоящем мероприятии, смотрите в нашей инфографике.
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инфографика иннопром. центральная азия выставка основные факты что известно когда пройдет кто участвует
инфографика иннопром. центральная азия выставка основные факты что известно когда пройдет кто участвует

В новом формате: каким будет третий "Иннопром" - инфографика

20:30 25.01.2023 (обновлено: 20:49 25.01.2023)
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В Узбекистане начали готовиться к третьей ежегодной выставки "Иннопром. Центральная Азия". Основные факты о предстоящем мероприятии – в инфографике Sputnik.
До начала третьей ежегодной выставки "Иннопром. Центральная Азия" остается 90 дней. Как сообщают организаторы, выставка пройдет в совершенно новом формате. Что уже известно о предстоящем мероприятии, смотрите в нашей инфографике.
Иннопром 2023 инфографика - Sputnik Узбекистан
Иннопром 2023 инфографика - Sputnik Узбекистан
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