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В Узбекистане сократят более 17 тысяч чиновников — указ президента
В Узбекистане сократят более 17 тысяч чиновников — указ президента
Число заместителей глав министерств и ведомств сократится на 30%. Подробности - в нашем материале.
2023-01-25T12:24+0500
2023-01-25T12:24+0500
общество
узбекистан
постановление
чиновник
чиновники
сокращение
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В целях реализации очередного этапа административной реформы издан указ президента "О мерах по эффективной организации деятельности органов исполнительной власти"Согласно указу, количество самостоятельных органов исполнительной власти сократят с 61 до 28, а количество министерств с 25 до 21.Также известно, что в министерствах и ведомствах сократят 17 447 штатных единиц управленческого и производственного персонала, что составляет 24% от общей численности. В том числе количество заместителей глав министерств и ведомств уменьшится с 207 до 144 (на 30%).В связи с этим будет освобождено 703 автомобиля и 10 зданий. Сообщается, что в результате вышеуказанных мер республика сэкономит 1,5 трлн сумов за счет сокращения штатных единиц и 70 млрд сумов за счет сокращения количества транспорта.Общее количество сотрудников министерств и ведомств, согласно указу, установлено в количестве 56 573 человек.
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в узбекистане сократят более 17 тысяч чиновников указ президента число заместителей глав министерств и ведомств сократится на 30% подробности в нашем материале
в узбекистане сократят более 17 тысяч чиновников указ президента число заместителей глав министерств и ведомств сократится на 30% подробности в нашем материале

В Узбекистане сократят более 17 тысяч чиновников — указ президента

12:24 25.01.2023
© Mark Wilson / Getty Images / AFPЧиновники, фото из архива
Чиновники, фото из архива - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2023
© Mark Wilson / Getty Images / AFP
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Число заместителей глав министерств и ведомств сократится на 30%. Подробности - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В целях реализации очередного этапа административной реформы издан указ президента "О мерах по эффективной организации деятельности органов исполнительной власти"

Согласно указу, количество самостоятельных органов исполнительной власти сократят с 61 до 28, а количество министерств с 25 до 21.
Также известно, что в министерствах и ведомствах сократят 17 447 штатных единиц управленческого и производственного персонала, что составляет 24% от общей численности. В том числе количество заместителей глав министерств и ведомств уменьшится с 207 до 144 (на 30%).

В связи с этим будет освобождено 703 автомобиля и 10 зданий. Сообщается, что в результате вышеуказанных мер республика сэкономит 1,5 трлн сумов за счет сокращения штатных единиц и 70 млрд сумов за счет сокращения количества транспорта.

Общее количество сотрудников министерств и ведомств, согласно указу, установлено в количестве 56 573 человек.
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