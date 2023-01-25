https://uz.sputniknews.ru/20230125/v-uzbekistane-sokratyat-bolee-17-tysyach-chinovnikov--ukaz-prezidenta-31694239.html

В Узбекистане сократят более 17 тысяч чиновников — указ президента

В Узбекистане сократят более 17 тысяч чиновников — указ президента

Число заместителей глав министерств и ведомств сократится на 30%. Подробности - в нашем материале.

2023-01-25T12:24+0500

2023-01-25T12:24+0500

2023-01-25T12:24+0500

общество

узбекистан

постановление

чиновник

чиновники

сокращение

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В целях реализации очередного этапа административной реформы издан указ президента "О мерах по эффективной организации деятельности органов исполнительной власти"Согласно указу, количество самостоятельных органов исполнительной власти сократят с 61 до 28, а количество министерств с 25 до 21.Также известно, что в министерствах и ведомствах сократят 17 447 штатных единиц управленческого и производственного персонала, что составляет 24% от общей численности. В том числе количество заместителей глав министерств и ведомств уменьшится с 207 до 144 (на 30%).В связи с этим будет освобождено 703 автомобиля и 10 зданий. Сообщается, что в результате вышеуказанных мер республика сэкономит 1,5 трлн сумов за счет сокращения штатных единиц и 70 млрд сумов за счет сокращения количества транспорта.Общее количество сотрудников министерств и ведомств, согласно указу, установлено в количестве 56 573 человек.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в узбекистане сократят более 17 тысяч чиновников указ президента число заместителей глав министерств и ведомств сократится на 30% подробности в нашем материале