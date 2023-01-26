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Дружественные отношения Узбекистана и Кыргызстана в советское время — архивные фото
Дружественные отношения Узбекистана и Кыргызстана в советское время — архивные фото
Сегодня начался государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан. В фотоленте Sputnik собраны архивные кадры, снятые в период проведения декад литературы и искусства Киргизской и Узбекской ССР.
2023-01-26T22:00+0500
2023-01-26T22:00+0500
фото
кыргызстан
узбекистан
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В советское время две республики тесно сотрудничали, в том числе и в культурной сфере. Еще в 1918 году в Киргизии был основан Ошский государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура, сообщает Sputnik Кыргызстан.Первая декада Киргизии прошла в Узбекистане в сентябре 1969 года, а через год в Киргизской ССР состоялась декада литературы и искусства соседней республики.26 апреля 1966-го в Ташкенте произошло разрушительное землетрясение, в результате которого около 300 тысяч горожан остались без крова. На помощь пришел весь Советский Союз. Киргизия построила в Ташкенте семь панельных домов и детский сад. Поэтому декада стала подлинным праздником дружбы и братства двух народов.Прославленный кыргызский композитор, народный артист СССР Абдылас Малдыбаев отмечал: "Это были удивительно теплые и радостные дни. Нас встречали цветами, карнаями, песнями и улыбками. Танцевали и дети, и аксакалы, узбеки пели киргизские песни, а киргизы — узбекские. Это был замечательный массовый праздник, праздник подлинного братства и встреч — радостных, взволнованных".
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дружественные отношения кыргызстана и узбекистана в советское время архивные фото сегодня начался государственный визит президента узбекистана шавката мирзиёева в кыргызстан в фотоленте sputnik собраны архивные кадры снятые в период проведения декад литературы и искусства киргизской и узбекской сср
дружественные отношения кыргызстана и узбекистана в советское время архивные фото сегодня начался государственный визит президента узбекистана шавката мирзиёева в кыргызстан в фотоленте sputnik собраны архивные кадры снятые в период проведения декад литературы и искусства киргизской и узбекской сср

Дружественные отношения Узбекистана и Кыргызстана в советское время — архивные фото

22:00 26.01.2023
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Сегодня начался государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан. В фотоленте Sputnik собраны архивные кадры, снятые в период проведения декад литературы и искусства Киргизской и Узбекской ССР.
В советское время две республики тесно сотрудничали, в том числе и в культурной сфере. Еще в 1918 году в Киргизии был основан Ошский государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Первая декада Киргизии прошла в Узбекистане в сентябре 1969 года, а через год в Киргизской ССР состоялась декада литературы и искусства соседней республики.
26 апреля 1966-го в Ташкенте произошло разрушительное землетрясение, в результате которого около 300 тысяч горожан остались без крова. На помощь пришел весь Советский Союз. Киргизия построила в Ташкенте семь панельных домов и детский сад. Поэтому декада стала подлинным праздником дружбы и братства двух народов.
Прославленный кыргызский композитор, народный артист СССР Абдылас Малдыбаев отмечал: "Это были удивительно теплые и радостные дни. Нас встречали цветами, карнаями, песнями и улыбками. Танцевали и дети, и аксакалы, узбеки пели киргизские песни, а киргизы — узбекские. Это был замечательный массовый праздник, праздник подлинного братства и встреч — радостных, взволнованных".
© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Декада Ошского узбекского театра, постановка "Тахир и Зухра ". Ош, 1948 год.

Декада Ошского узбекского театра, постановка &quot;Тахир и Зухра &quot;. Ош, 1948 год. - Sputnik Узбекистан
1/17
© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Декада Ошского узбекского театра, постановка "Тахир и Зухра ". Ош, 1948 год.

© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Декада Ошского узбекского театра, постановка "Тахир и Зухра ". Ош, 1948 год.

Декада Ошского узбекского театра, постановка &quot;Тахир и Зухра &quot;. Ош, 1948 год. - Sputnik Узбекистан
2/17
© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Декада Ошского узбекского театра, постановка "Тахир и Зухра ". Ош, 1948 год.

© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Отъезд участников декады киргизской литературы и искусства в Ташкент. Фрунзе, 1969 год.

Отъезд участников декады киргизской литературы и искусства в Ташкент. Фрунзе, 1969 год. - Sputnik Узбекистан
3/17
© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Отъезд участников декады киргизской литературы и искусства в Ташкент. Фрунзе, 1969 год.

© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Декада киргизской литературы и искусства в Узбекской ССР. Ташкент, 1969 год.

Декада киргизской литературы и искусства в Узбекской ССР. Ташкент, 1969 год. - Sputnik Узбекистан
4/17
© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Декада киргизской литературы и искусства в Узбекской ССР. Ташкент, 1969 год.

© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Солист Киргизского государственного театра оперы и балета Булат Минжилкиев выступает на торжественном открытии декады киргизской литературы и искусства в Узбекской ССР. Ташкент, 1969 год.

Солист Киргизского государственного театра оперы и балета Булат Минжилкиев выступает на торжественном открытии декады киргизской литературы и искусства в Узбекской ССР. Ташкент, 1969 год. - Sputnik Узбекистан
5/17
© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Солист Киргизского государственного театра оперы и балета Булат Минжилкиев выступает на торжественном открытии декады киргизской литературы и искусства в Узбекской ССР. Ташкент, 1969 год.

© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Артисты Киргизского государственного театра оперы и балета Кадырбек Чодронов и Гулькан Сатаева. Ташкент, 1969 год.

Артисты Киргизского государственного театра оперы и балета Кадырбек Чодронов и Гулькан Сатаева. Ташкент, 1969 год. - Sputnik Узбекистан
6/17
© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Артисты Киргизского государственного театра оперы и балета Кадырбек Чодронов и Гулькан Сатаева. Ташкент, 1969 год.

© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Торжественное открытие декады узбекской литературы и искусства в Киргизской ССР. Фрунзе, 1970 год.

Торжественное открытие декады узбекской литературы и искусства в Киргизской ССР. Фрунзе, 1970 год. - Sputnik Узбекистан
7/17
© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Торжественное открытие декады узбекской литературы и искусства в Киргизской ССР. Фрунзе, 1970 год.

© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Народная артистка Кара-Калпакской АССР Узбекской ССР А. Дильханова выступает перед животноводами в Советском районе Ошской области, 1970 год

Народная артистка Кара-Калпакской АССР Узбекской ССР А. Дильханова выступает перед животноводами в Советском районе Ошской области, 1970 год - Sputnik Узбекистан
8/17
© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Народная артистка Кара-Калпакской АССР Узбекской ССР А. Дильханова выступает перед животноводами в Советском районе Ошской области, 1970 год

© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Участники декады узбекской литературы и искусства в Токтогульском районе Ошской области, 1970 год

Участники декады узбекской литературы и искусства в Токтогульском районе Ошской области, 1970 год - Sputnik Узбекистан
9/17
© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Участники декады узбекской литературы и искусства в Токтогульском районе Ошской области, 1970 год

© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Встреча участников декады литературы и искусства Узбекской ССР в колхозе "Эркин ". Сузакский район, Ошская область, 1970 год.

Встреча участников декады литературы и искусства Узбекской ССР в колхозе &quot;Эркин &quot;. Сузакский район, Ошская область, 1970 год. - Sputnik Узбекистан
10/17
© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Встреча участников декады литературы и искусства Узбекской ССР в колхозе "Эркин ". Сузакский район, Ошская область, 1970 год.

© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Участники декады узбекской литературы и искусства в Тянь-Шанском районе Нарынской области, 1970 год

Участники декады узбекской литературы и искусства в Тянь-Шанском районе Нарынской области, 1970 год - Sputnik Узбекистан
11/17
© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Участники декады узбекской литературы и искусства в Тянь-Шанском районе Нарынской области, 1970 год

© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Участники декады литературы и искусства Узбекской ССР. Сцена из оперы "Севильский цирюльник ".

Участники декады литературы и искусства Узбекской ССР. Сцена из оперы &quot;Севильский цирюльник &quot;. - Sputnik Узбекистан
12/17
© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Участники декады литературы и искусства Узбекской ССР. Сцена из оперы "Севильский цирюльник ".

© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Народная артистка Узбекской ССР Галия Измайлова исполняет танец "Дильбар " из балета "Сухайль и Мехри ". Фрунзе, 1970 год.

Народная артистка Узбекской ССР Галия Измайлова исполняет танец &quot;Дильбар &quot; из балета &quot;Сухайль и Мехри &quot;. Фрунзе, 1970 год. - Sputnik Узбекистан
13/17
© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Народная артистка Узбекской ССР Галия Измайлова исполняет танец "Дильбар " из балета "Сухайль и Мехри ". Фрунзе, 1970 год.

© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Танцевальная сюита "Сурнай лазгиси ", исполняют солисты ансамбля "Лазги " У. Халмухамедова, Х. Фаязова, Т. Гиясов и А. Хашимов. Фрунзе, 1970 год.

Танцевальная сюита &quot;Сурнай лазгиси &quot;, исполняют солисты ансамбля &quot;Лазги &quot; У. Халмухамедова, Х. Фаязова, Т. Гиясов и А. Хашимов. Фрунзе, 1970 год. - Sputnik Узбекистан
14/17
© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Танцевальная сюита "Сурнай лазгиси ", исполняют солисты ансамбля "Лазги " У. Халмухамедова, Х. Фаязова, Т. Гиясов и А. Хашимов. Фрунзе, 1970 год.

© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Народная артистка Узбекской ССР Бернара Кариева и заслуженный артист В. Васильев. Фрунзе, 1970 год.

Народная артистка Узбекской ССР Бернара Кариева и заслуженный артист В. Васильев. Фрунзе, 1970 год. - Sputnik Узбекистан
15/17
© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Народная артистка Узбекской ССР Бернара Кариева и заслуженный артист В. Васильев. Фрунзе, 1970 год.

© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Узбекский ансамбль народного танца "Бахор " исполняет кыргызский танец. Фрунзе, 1970 год.

Узбекский ансамбль народного танца &quot;Бахор &quot; исполняет кыргызский танец. Фрунзе, 1970 год. - Sputnik Узбекистан
16/17
© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

Узбекский ансамбль народного танца "Бахор " исполняет кыргызский танец. Фрунзе, 1970 год.

© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

"Самаркандская весна" в исполнении ансамбля "Бахор". Фрунзе, 1970 год.

&quot;Самаркандская весна&quot; в исполнении ансамбля &quot;Бахор&quot;. Фрунзе, 1970 год. - Sputnik Узбекистан
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© FOTO Центральный государственный архив кинофонофотодокументов КР

"Самаркандская весна" в исполнении ансамбля "Бахор". Фрунзе, 1970 год.

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