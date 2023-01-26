https://uz.sputniknews.ru/20230126/31748174.html

Дружественные отношения Узбекистана и Кыргызстана в советское время — архивные фото

Дружественные отношения Узбекистана и Кыргызстана в советское время — архивные фото

Сегодня начался государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан. В фотоленте Sputnik собраны архивные кадры, снятые в период проведения декад литературы и искусства Киргизской и Узбекской ССР.

2023-01-26T22:00+0500

2023-01-26T22:00+0500

2023-01-26T22:00+0500

фото

кыргызстан

узбекистан

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В советское время две республики тесно сотрудничали, в том числе и в культурной сфере. Еще в 1918 году в Киргизии был основан Ошский государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура, сообщает Sputnik Кыргызстан.Первая декада Киргизии прошла в Узбекистане в сентябре 1969 года, а через год в Киргизской ССР состоялась декада литературы и искусства соседней республики.26 апреля 1966-го в Ташкенте произошло разрушительное землетрясение, в результате которого около 300 тысяч горожан остались без крова. На помощь пришел весь Советский Союз. Киргизия построила в Ташкенте семь панельных домов и детский сад. Поэтому декада стала подлинным праздником дружбы и братства двух народов.Прославленный кыргызский композитор, народный артист СССР Абдылас Малдыбаев отмечал: "Это были удивительно теплые и радостные дни. Нас встречали цветами, карнаями, песнями и улыбками. Танцевали и дети, и аксакалы, узбеки пели киргизские песни, а киргизы — узбекские. Это был замечательный массовый праздник, праздник подлинного братства и встреч — радостных, взволнованных".

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Sputnik Узбекистан

дружественные отношения кыргызстана и узбекистана в советское время архивные фото сегодня начался государственный визит президента узбекистана шавката мирзиёева в кыргызстан в фотоленте sputnik собраны архивные кадры снятые в период проведения декад литературы и искусства киргизской и узбекской сср