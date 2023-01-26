https://uz.sputniknews.ru/20230126/belorusskiy-politolog-ukraina-gotovit-provokatsii-na-granitse-s-belarusyu---video-31714726.html
Белорусский политолог: Украина готовит провокации на границе с Беларусью - видео
Белорусский политолог: Украина готовит провокации на границе с Беларусью - видео
Предложения Киева - лишь попытка выиграть время, считает белорусский политолог Алексей Дзермант.
2023-01-26T11:05+0500
2023-01-26T11:05+0500
2023-01-26T11:05+0500
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Киев и его западные кураторы начнут предпринимать реальные попытки дипломатического урегулирования только тогда, когда Россия будет в шаге от полной военной победы, рассказал в интервью "Sputnik на русском" белорусский политолог Алексей Дзермант. До этого момента любые предложения Киева будут попыткой выиграть время, считает эксперт. Для каких целей Украина стянула войска на границу с Беларусью? Зачем Украина в этих условиях предложила Беларуси "пакт о ненападении" и почему Александр Лукашенко рассказал об этом предложении публично? Как Запад продолжает накалять ситуацию на границах России? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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украина беларусь россия специальная военная операция предложения киева попытка выиграть время
украина беларусь россия специальная военная операция предложения киева попытка выиграть время
Белорусский политолог: Украина готовит провокации на границе с Беларусью - видео
Предложения Киева - лишь попытка выиграть время, считает белорусский политолог Алексей Дзермант.
Киев и его западные кураторы начнут предпринимать реальные попытки дипломатического урегулирования только тогда, когда Россия будет в шаге от полной военной победы, рассказал в интервью "Sputnik на русском" белорусский политолог Алексей Дзермант.
До этого момента любые предложения Киева будут попыткой выиграть время, считает эксперт.
Для каких целей Украина стянула войска на границу с Беларусью? Зачем Украина в этих условиях предложила Беларуси "пакт о ненападении" и почему Александр Лукашенко рассказал об этом предложении публично? Как Запад продолжает накалять ситуацию на границах России? Обо всем этом смотрите в нашем видео
.