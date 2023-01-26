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https://uz.sputniknews.ru/20230126/ekspert-rasskazal-o-perspektivax-uzbeksko-kyrgyzskix-proektov-31747751.html
Эксперт рассказал о перспективах узбекско-кыргызских проектов
Эксперт рассказал о перспективах узбекско-кыргызских проектов
Ташкент и Бишкек намерены реализовать совместное производство автомобилей на территории Кыргызстана.
2023-01-26T21:16+0500
2023-01-26T21:16+0500
видео
узбекистан
кыргызстан
эксперт
проект
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Эти автомобили смогут выйти на российский рынок, считает глава отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. Как он оценивает перспективы данного проекта и в каких еще сферах планируют сотрудничать две страны – смотрите в нашем интервью.
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Татьяна Гаврилова
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
эксперт рассказал о перспективах узбекско кыргызских проектов ташкент и бишкек намерены реализовать совместное производство автомобилей на территории кыргызстана
эксперт рассказал о перспективах узбекско кыргызских проектов ташкент и бишкек намерены реализовать совместное производство автомобилей на территории кыргызстана

Эксперт рассказал о перспективах узбекско-кыргызских проектов

21:16 26.01.2023
© Sputnik
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Татьяна Гаврилова
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Ташкент и Бишкек намерены реализовать совместное производство автомобилей на территории Кыргызстана.
Эти автомобили смогут выйти на российский рынок, считает глава отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Как он оценивает перспективы данного проекта и в каких еще сферах планируют сотрудничать две страны – смотрите в нашем интервью.
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