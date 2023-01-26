https://uz.sputniknews.ru/20230126/ekspert-rasskazal-o-perspektivax-uzbeksko-kyrgyzskix-proektov-31747751.html

Эксперт рассказал о перспективах узбекско-кыргызских проектов

Эксперт рассказал о перспективах узбекско-кыргызских проектов

Ташкент и Бишкек намерены реализовать совместное производство автомобилей на территории Кыргызстана.

2023-01-26T21:16+0500

2023-01-26T21:16+0500

2023-01-26T21:16+0500

видео

узбекистан

кыргызстан

эксперт

проект

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Эти автомобили смогут выйти на российский рынок, считает глава отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. Как он оценивает перспективы данного проекта и в каких еще сферах планируют сотрудничать две страны – смотрите в нашем интервью.

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2023

Татьяна Гаврилова

Татьяна Гаврилова

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Татьяна Гаврилова

эксперт рассказал о перспективах узбекско кыргызских проектов ташкент и бишкек намерены реализовать совместное производство автомобилей на территории кыргызстана