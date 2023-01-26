https://uz.sputniknews.ru/20230126/ekspert-rasskazal-o-perspektivax-uzbeksko-kyrgyzskix-proektov-31747751.html
Эксперт рассказал о перспективах узбекско-кыргызских проектов
Эксперт рассказал о перспективах узбекско-кыргызских проектов
Ташкент и Бишкек намерены реализовать совместное производство автомобилей на территории Кыргызстана.
2023-01-26T21:16+0500
2023-01-26T21:16+0500
2023-01-26T21:16+0500
видео
узбекистан
кыргызстан
эксперт
проект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/1a/31750514_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_faa8bdfb3fbf7eb6b58a05808d4de7e0.jpg
Эти автомобили смогут выйти на российский рынок, считает глава отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. Как он оценивает перспективы данного проекта и в каких еще сферах планируют сотрудничать две страны – смотрите в нашем интервью.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/1a/31750514_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_416c1ce70d39552714ad5741fb07167f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
эксперт рассказал о перспективах узбекско кыргызских проектов ташкент и бишкек намерены реализовать совместное производство автомобилей на территории кыргызстана
эксперт рассказал о перспективах узбекско кыргызских проектов ташкент и бишкек намерены реализовать совместное производство автомобилей на территории кыргызстана
Эксперт рассказал о перспективах узбекско-кыргызских проектов
Ташкент и Бишкек намерены реализовать совместное производство автомобилей на территории Кыргызстана.
Эти автомобили смогут выйти на российский рынок, считает глава отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
Как он оценивает перспективы данного проекта и в каких еще сферах планируют сотрудничать две страны – смотрите в нашем интервью.