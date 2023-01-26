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Как увеличился торговый оборот Узбекистана и Кыргызстана – инфографика
Как увеличился торговый оборот Узбекистана и Кыргызстана – инфографика
Как измениля торговый оборот двух республик за последние три года - смотрите в нашей инфографике.
2023-01-26T19:35+0500
2023-01-26T19:35+0500
инфографика
торговля
оборот
товарооборот
узбекистан
кыргызстан
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как увеличился торговый оборот узбекистана и кыргызстана инфографика как измениля торговый оборот двух республик за последние три года смотрите в нашей инфографике
как увеличился торговый оборот узбекистана и кыргызстана инфографика как измениля торговый оборот двух республик за последние три года смотрите в нашей инфографике

Как увеличился торговый оборот Узбекистана и Кыргызстана – инфографика

19:35 26.01.2023
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Как измениля торговый оборот двух республик за последние три года – смотрите в нашей инфографике.
Как рос торговый оборот Узбекистана и Кыргызстана инфографика - Sputnik Узбекистан
Как рос торговый оборот Узбекистана и Кыргызстана инфографика - Sputnik Узбекистан
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