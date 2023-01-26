https://uz.sputniknews.ru/20230126/kak-uvelichilsya-torgovyy-oborot-uzbekistana-i-kyrgyzstana--infografika-31746945.html
Как увеличился торговый оборот Узбекистана и Кыргызстана – инфографика
Как увеличился торговый оборот Узбекистана и Кыргызстана – инфографика
Как измениля торговый оборот двух республик за последние три года - смотрите в нашей инфографике.
2023-01-26T19:35+0500
2023-01-26T19:35+0500
2023-01-26T19:35+0500
инфографика
торговля
оборот
товарооборот
узбекистан
кыргызстан
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2023
Новости
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Sputnik Узбекистан
как увеличился торговый оборот узбекистана и кыргызстана инфографика как измениля торговый оборот двух республик за последние три года смотрите в нашей инфографике
как увеличился торговый оборот узбекистана и кыргызстана инфографика как измениля торговый оборот двух республик за последние три года смотрите в нашей инфографике
Как увеличился торговый оборот Узбекистана и Кыргызстана – инфографика
Как измениля торговый оборот двух республик за последние три года – смотрите в нашей инфографике.