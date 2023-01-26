https://uz.sputniknews.ru/20230126/konkurs-pamyati-andreya-stenina-obyavil-mejdunarodnoe-jyuri-2023-goda--31725611.html

Конкурс памяти Андрея Стенина объявил международное жюри 2023 года

Конкурс памяти Андрея Стенина объявил международное жюри 2023 года

Кто войдет в состав жюри международного фотоконкурса – читайте в нашем материале.

2023-01-26T17:18+0500

2023-01-26T17:18+0500

2023-01-26T17:18+0500

россия

андрей стенин

конкурс имени стенина

жюри

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ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. Международное жюри конкурса для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина объявлено в Москве. В состав судейской команды девятого конкурсного года вошли эксперты крупнейших СМИ мира и титулованные фотографы.Международная часть жюри представлена заместителем директора фотодепартамента государственного информационного агентства КНР "Синьхуа" Лань Хунгуаном, штатным фотографом официального информационного агентства Исламской Республики Иран ИРНА Мехди Болурианом, старшим фотокорреспондентом крупнейшего турецкого информационного агентства "Анадолу" Сефой Караджаном, независимым фотографом из Аргентины Хуаном Каньете, проекты которого экспонируются на галерейных площадках в странах Латинской Америки и Европы.Россию в составе жюри конкурса имени Стенина представляет Павел Волков, фотокорреспондент МИЦ "Известия", преподаватель факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Павел также является многократным победителем конкурса Стенина разных лет и обладателем ряда престижных российских и международных премий в области фотографии.Лань Хунгуан, заместитель директора фотодепартамента информационного агентства "Синьхуа" (КНР): "Я польщён приглашением стать членом жюри Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. В этом году молодые фотожурналисты продолжают открывать перед фотоискусством новые перспективы и оказывать на него положительное влияние. На мой взгляд, это имеет ключевое значение для развития фотографии и открывает новые возможности. Поэтому я очень рад, что этот конкурс побудит ещё больше молодых людей взяться за фотоаппараты. Я видел работы победителей конкурса за прошлые годы, там много прекрасных фотографий. Естественно, я уже предвкушаю, что членам жюри этого года предстоит увидеть много новых замечательных работ и испытать невероятное эстетическое и гуманистическое воздействие фотографии".Мехди Болуриан, штатный фотограф официального информационного агентства ИРНА Исламской Республики Иран: "Очень рад войти в состав жюри конкурса: сам уже много лет слежу за Международным конкурсом фотожурналистики имени Андрея Стенина, а моим друзьям удавалось проходить отбор в различных номинациях. Конкурс 2023 года будет отличаться от смотров предыдущих лет. После почти трех лет борьбы с коронавирусом мир возвращается к нормальной жизни. В этом году я рассчитываю увидеть в работах претендентов новый постковидный мир. Поддерживая молодых фотографов, конкурс имени Андрея Стенина дает им возможность заявить о себе. Мне не терпится увидеть замечательные фотографии со всего мира".Сефа Караджан, старший фотокорреспондент информационного агентства "Анадолу" (Турция): "Я счастлив быть членом жюри этого конкурса и с нетерпением жду возможности выбрать самые замечательные из представленных работ. Каждое фото уникально. Я уверен, что нам предстоит стать участниками увлекательного соревнования, в котором победят самые зоркие глаза и самые быстрые руки. Уверен, что в 2023 году конкурс Андрея Стенина станет настоящим визуальным праздником, на арене которого сразятся самые успешные фотожурналисты со всего мира. Фотография рождается в момент, когда глаза и сердце действуют воедино. Знакомясь с конкурсными работами, я смогу понять, каким видят мир мои коллеги-фотографы".Хуан Каньете, независимый фотограф (Аргентина): "Участие в работе жюри Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина для меня огромная честь и удовольствие. Очень рад предоставленной мне возможности помочь молодым фотографам проявить себя. Благодаря этому конкурсу они могут обратить на себя внимание и заявить о своем таланте на весь мир. 2022 год был богат на яркие события в сфере политики, общественной жизни и спорта, и все они подробно освещались фотожурналистами. На конкурс имени Андрея Стенина неизменно подаются выдающиеся, оригинальные фотографии. Мы уже к этому привыкли, так что надеюсь, что и в этом году нас ждут прекрасные работы молодых фотографов со всего мира".Павел Волков, фотокорреспондент МИЦ "Известия": "Я участвовал в конкурсе Стенина с самого начала его существования, регулярно подавал свои работы, занимал призовые места. Сейчас я уже по возрасту не могу принять участие как участник, и у меня есть какая-то ностальгия по тем временам. Но я очень рад, что могу соприкоснуться с конкурсом уже в новом качестве, как член жюри. Мне интересно посмотреть срез работ современных молодых авторов: те темы, которые они сейчас снимают, что сейчас актуально для молодого фотографа, как они это делают. С нетерпением жду, когда жюри приступит к работе".В 2023 году фотопрофессионалы в возрасте от 18 до 33 лет могут подать свои работы на сайте конкурса на русском, английском и китайском языках.Число номинаций и категорий в 2023 году осталось неизменным: четыре номинации - "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", и две категории – "Одиночные работы" и "Серии". В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии. Прием конкурсных заявок открыт до 23:59 МСК 28 февраля 2023 года включительно.Призовой фонд конкурса в 2023 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей.Девятый по счету конкурс памяти Андрея Стенина также сохраняет традицию выставочных турне своих победителей по российским и зарубежным городам. Роуд-шоу дает возможность молодым фоторепортерам продемонстрировать свои работы аудитории по всему миру, привлечь внимание к самым актуальным проблемам и вызовам современности. География выставок конкурса с момента его старта в 2014 году уже объединила свыше сорока городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).

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конкурс памяти андрея стенина объявил международное жюри 2023 года кто войдет в состав жюри международного фотоконкурса читайте в нашем материале