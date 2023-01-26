Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Бишкек. Как их встретили?
17:40 26.01.2023 (обновлено: 17:58 26.01.2023)
В международном аэропорту "Манас" главу Узбекистана встретили президент Кыргызстана Садыр Жапаров с супругой.
ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с государственным визитом в Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
Известно, что в международном аэропорту "Манас", который украсили государственными флагами двух стран, главу Узбекистана встретили президент Кыргызстана Садыр Жапаров с супругой.
Там президенты посмотрели концерт, где были представлены фольклорно-музыкальные номера народов двух стран.
© Pulatov
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© Pulatov