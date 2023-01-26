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Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Бишкек. Как их встретили?

Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Бишкек. Как их встретили?

В международном аэропорту "Манас" главу Узбекистана встретили президент Кыргызстана Садыр Жапаров с супругой.

2023-01-26T17:40+0500

2023-01-26T17:40+0500

2023-01-26T17:58+0500

политика

шавкат мирзиёев

бишкек

аэропорт

аэропорт "манас"

президент

кыргызстан

садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с государственным визитом в Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Известно, что в международном аэропорту "Манас", который украсили государственными флагами двух стран, главу Узбекистана встретили президент Кыргызстана Садыр Жапаров с супругой.Там президенты посмотрели концерт, где были представлены фольклорно-музыкальные номера народов двух стран.

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мирзиёев прибыл в бишкек фото в международном аэропорту манас главу узбекистана встретили президент кыргызстана садыр жапаров с супругой