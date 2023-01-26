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Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Бишкек. Как их встретили?
Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Бишкек. Как их встретили?
В международном аэропорту "Манас" главу Узбекистана встретили президент Кыргызстана Садыр Жапаров с супругой.
2023-01-26T17:40+0500
2023-01-26T17:58+0500
политика
шавкат мирзиёев
бишкек
аэропорт
аэропорт "манас"
президент
кыргызстан
садыр жапаров
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ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с государственным визитом в Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Известно, что в международном аэропорту "Манас", который украсили государственными флагами двух стран, главу Узбекистана встретили президент Кыргызстана Садыр Жапаров с супругой.Там президенты посмотрели концерт, где были представлены фольклорно-музыкальные номера народов двух стран.
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мирзиёев прибыл в бишкек фото в международном аэропорту манас главу узбекистана встретили президент кыргызстана садыр жапаров с супругой
мирзиёев прибыл в бишкек фото в международном аэропорту манас главу узбекистана встретили президент кыргызстана садыр жапаров с супругой

Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Бишкек. Как их встретили?

17:40 26.01.2023 (обновлено: 17:58 26.01.2023)
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В международном аэропорту "Манас" главу Узбекистана встретили президент Кыргызстана Садыр Жапаров с супругой.
ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с государственным визитом в Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
Известно, что в международном аэропорту "Манас", который украсили государственными флагами двух стран, главу Узбекистана встретили президент Кыргызстана Садыр Жапаров с супругой.
Там президенты посмотрели концерт, где были представлены фольклорно-музыкальные номера народов двух стран.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл государственным визитом в Бишкек. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Pulatov
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан
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© Pulatov
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл государственным визитом в Бишкек. - Sputnik Узбекистан
3/12
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Кыргызстана
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл государственным визитом в Бишкек. - Sputnik Узбекистан
4/12
© Пресс-служба президента Кыргызстана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл государственным визитом в Бишкек. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Кыргызстана
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл государственным визитом в Бишкек. - Sputnik Узбекистан
6/12
© Пресс-служба президента Кыргызстана
© Пресс-служба президента Кыргызстана
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл государственным визитом в Бишкек. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Кыргызстана
© Пресс-служба президента Кыргызстана
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл государственным визитом в Бишкек. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Пресс-служба президента Кыргызстана
© Пресс-служба президента Кыргызстана
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл государственным визитом в Бишкек. - Sputnik Узбекистан
9/12
© Пресс-служба президента Кыргызстана
© Пресс-служба президента Кыргызстана
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл государственным визитом в Бишкек. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Кыргызстана
© Пресс-служба президента Кыргызстана
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл государственным визитом в Бишкек. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Кыргызстана
© Пресс-служба президента Кыргызстана
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл государственным визитом в Бишкек. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Кыргызстана
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