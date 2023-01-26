https://uz.sputniknews.ru/20230126/rossiyskie-voyska-voshli-v-ugledar-31721465.html

Российские войска вошли в Угледар

Российские войска вошли в Угледар

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что ВСУ предпринимают попытки контратак на Угледарском направлении. Подробности - в нашем материале.

2023-01-26T13:09+0500

2023-01-26T13:09+0500

2023-01-26T13:09+0500

специальная военная операция россии в донбассе

россия

украина

днр

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ТАШКЕНТ 26 янв — Sputnik. Российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах, сообщает РИА новости со ссылкой на советника врио главы ДНР Игоря КимаковскогоКимаковский также рассказал о попытках ВСУ контратаковать. Однако все такие атаки пресекаются ударами российской артиллерии.По его словам, в данное время основная задача российских сил состоит не в лобовой атаке Угледара, а во взятии города в клещи, по аналогии с Соледаром.Напомним, во вторник о продвижении на Угледарском направлении рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. Он сообщил об успехах в районе Великой Новоселовки. На участке у Угледара и Павловки шли постоянные артиллерийские дуэли и позиционная борьба.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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российские войска вошли в угледар советник врио главы днр игорь кимаковский рассказал что всу предпринимают попытки контратак на угледарском направлении подробности в нашем материале