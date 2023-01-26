https://uz.sputniknews.ru/20230126/shavkat-mirziyoev-posetil-memorialnyy-kompleks-ata-beyit--foto-31746174.html
Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс “Ата-Бейит” – фото
Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс “Ата-Бейит” – фото
Главу Узбекистана сопровождал премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров.
2023-01-26T17:55+0500
2023-01-26T17:55+0500
2023-01-26T17:55+0500
политика
шавкат мирзиёев
кыргызстан
премьер-министр
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ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Национальный историко-мемориальный комплекс “Ата-Бейит”, сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.Мирзиёев возложил венок к мемориалу “Уркун”. Его сопровождал премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров.Комплекс, открытый в 2000 году, создан с целью восстановления и сохранения исторической памяти о самых важных этапах развития кыргызской государственности. Мемориал по предложению кыргызского писателя Чингиза Айтматова был назван "Ата-Бейит" - "Могила отцов".Сообщается, что основные мероприятия в рамках визита запланированы на пятницу.
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шавкат мирзиёев посетил мемориальный комплекс ата бейит фото главу узбекистана сопровождал премьер министр кыргызстана акылбек жапаров.
шавкат мирзиёев посетил мемориальный комплекс ата бейит фото главу узбекистана сопровождал премьер министр кыргызстана акылбек жапаров.
Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс “Ата-Бейит” – фото
Главу Узбекистана сопровождал премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров.
ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Национальный историко-мемориальный комплекс “Ата-Бейит”, сообщила пресс-служба
узбекистанского лидера.
Мирзиёев возложил венок к мемориалу “Уркун”. Его сопровождал премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров.
Комплекс, открытый в 2000 году, создан с целью восстановления и сохранения исторической памяти о самых важных этапах развития кыргызской государственности. Мемориал по предложению кыргызского писателя Чингиза Айтматова был назван "Ата-Бейит" - "Могила отцов".
Сообщается, что основные мероприятия в рамках визита запланированы на пятницу.