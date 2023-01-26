https://uz.sputniknews.ru/20230126/shavkat-mirziyoev-posetil-memorialnyy-kompleks-ata-beyit--foto-31746174.html

Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс “Ата-Бейит” – фото

Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс “Ата-Бейит” – фото

Главу Узбекистана сопровождал премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров.

2023-01-26T17:55+0500

2023-01-26T17:55+0500

2023-01-26T17:55+0500

политика

шавкат мирзиёев

кыргызстан

премьер-министр

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ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Национальный историко-мемориальный комплекс “Ата-Бейит”, сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.Мирзиёев возложил венок к мемориалу “Уркун”. Его сопровождал премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров.Комплекс, открытый в 2000 году, создан с целью восстановления и сохранения исторической памяти о самых важных этапах развития кыргызской государственности. Мемориал по предложению кыргызского писателя Чингиза Айтматова был назван "Ата-Бейит" - "Могила отцов".Сообщается, что основные мероприятия в рамках визита запланированы на пятницу.

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шавкат мирзиёев посетил мемориальный комплекс ата бейит фото главу узбекистана сопровождал премьер министр кыргызстана акылбек жапаров.