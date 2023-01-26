https://uz.sputniknews.ru/20230126/shavkat-mirziyoev-vyletel-v-bishkek-31728462.html

Шавкат Мирзиёев вылетел в Кыргызстан

Шавкат Мирзиёев вылетел в Кыргызстан

По сообщению пресс-службы главы государства, в ходе визита будет подписан пакет двусторонних документов.

2023-01-26T15:37+0500

2023-01-26T15:37+0500

2023-01-26T16:13+0500

политика

шавкат мирзиёев

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. В четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Кыргызстан с официальным визитом по приглашению кыргызского лидера Садыра Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Так, в рамках визита пройдут переговоры на высшем уровне, где стороны обсудят вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, наращивания взаимной торговли, поддержки производственной кооперации и продвижения региональных инфраструктурных проектов.По сообщению пресс-службы главы государства, в ходе визита будет подписан пакет двусторонних документов.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев вылетел в бишкек по сообщению пресс-службы главы государства в ходе визита будет подписан пакет двусторонних документов