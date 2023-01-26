https://uz.sputniknews.ru/20230126/shavkat-mirziyoev-vyletel-v-bishkek-31728462.html
Шавкат Мирзиёев вылетел в Кыргызстан
Шавкат Мирзиёев вылетел в Кыргызстан
По сообщению пресс-службы главы государства, в ходе визита будет подписан пакет двусторонних документов.
2023-01-26T15:37+0500
2023-01-26T15:37+0500
2023-01-26T16:13+0500
политика
шавкат мирзиёев
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. В четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Кыргызстан с официальным визитом по приглашению кыргызского лидера Садыра Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Так, в рамках визита пройдут переговоры на высшем уровне, где стороны обсудят вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, наращивания взаимной торговли, поддержки производственной кооперации и продвижения региональных инфраструктурных проектов.По сообщению пресс-службы главы государства, в ходе визита будет подписан пакет двусторонних документов.
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шавкат мирзиёев вылетел в бишкек по сообщению пресс-службы главы государства в ходе визита будет подписан пакет двусторонних документов
шавкат мирзиёев вылетел в бишкек по сообщению пресс-службы главы государства в ходе визита будет подписан пакет двусторонних документов
Шавкат Мирзиёев вылетел в Кыргызстан
15:37 26.01.2023 (обновлено: 16:13 26.01.2023)
По сообщению пресс-службы главы государства, в ходе визита будет подписан пакет двусторонних документов.
ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik.
В четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Кыргызстан с официальным визитом по приглашению кыргызского лидера Садыра Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба
главы республики.
Так, в рамках визита пройдут переговоры на высшем уровне, где стороны обсудят вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, наращивания взаимной торговли, поддержки производственной кооперации и продвижения региональных инфраструктурных проектов.
По сообщению пресс-службы главы государства, в ходе визита будет подписан пакет двусторонних документов.