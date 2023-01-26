https://uz.sputniknews.ru/20230126/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-31714911.html

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.

2023-01-26T08:59+0500

2023-01-26T08:59+0500

2023-01-26T08:59+0500

общество

погода

республика

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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В четверг в Узбекистане ожидается переменная облачность. На дорогах гололедица. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем 1-3° тепла.Республика Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 2° мороза-3° тепла, местами до 5° мороза.Кашкадарьинская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла.Сурхандарьинская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17° мороза, днем 0-5° мороза.

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туман и гололедица синоптики рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается во вторник на территории республики читайте в нашем материале 26 января похолодание температура узбекистан ташкент фергана бухара самарканд синоптики рассказали о погоде на сегодня в четверг