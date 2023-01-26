https://uz.sputniknews.ru/20230126/sport-dlya-smelyx-kak-razvivaetsya-xokkey-v-uzbekistane--video-31750963.html

Спорт для смелых: как развивается хоккей в Узбекистане — видео

Спорт для смелых: как развивается хоккей в Узбекистане — видео

Хоккей становится все более популярным видом спорта в Узбекистане.

2023-01-26T20:24+0500

2023-01-26T20:24+0500

2023-01-26T20:24+0500

видео

хоккей

узбекистан

спорт

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Главной причиной такого интереса можно считать хоккейный клуб "Хумо". С появлением команды на хоккей стали ходить тысячи узбекистанцев, а поклонников клуба можно встретить в каждом регионе страны. Какие перспективы в узбекистанском хоккее? Дорогой ли вид спорта? И каким станет хоккей в стране через 5 лет - смотрите в нашем видео.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Элина Бекназарова

Элина Бекназарова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Элина Бекназарова

спорт для смелых как развивается хоккей в узбекистане видео хоккей становится все более популярным видом спорта в узбекистане