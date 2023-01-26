https://uz.sputniknews.ru/20230126/tashkent-i-bishkek-naraschivayut-sotrudnichestvo-v-transportno-tranzitnom-segmente-31720922.html

Ташкент и Бишкек наращивают сотрудничество в транспортно-транзитном сегменте

Ташкент и Бишкек наращивают сотрудничество в транспортно-транзитном сегменте

Как выросли показатели сотрудничества двух республик в транспортно-транзитной сфере за прошлый год - читайте в нашем материале.

2023-01-26T12:21+0500

2023-01-26T12:21+0500

2023-01-26T12:22+0500

ташкент

бишкек

экономика

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ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. В прошлом году объём международных грузоперевозок между Узбекистаном и Кыргызстаном составил 5 млн тонн, что на 40,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Такие показатели озвучили в ходе узбекско-кыргызского бизнес-форума, который проходит в четверг в Бишкеке.Так, в 2022 году объём международных железнодорожных грузоперевозок двух стран составил 1,9 млн тонн (+24,9%), из них на экспортные грузы приходится 124,7 тыс. тонн (-8,8%), на импортные грузы – 633,2 тыс. тонн (+14,5%), на транзитные – 1,15 тыс. тонн (+37,3%).Кроме этого, в прошедшем году объём международных автомобильных грузоперевозок составил 3 млн тонн (+51,7%), из них экспортные грузы – 422,5 тыс. тонн (+6%), импортные – 2,47 млн тонн (67,3 %), транзитные – 201 тыс. тонн (+22,7%).Известно, что для удобства узбекистанцев, проживающих в Сохском районе, осуществляются ежедневные автобусные сообщения по маршруту "Риштон-Равон", которые проходят транзитом через Кыргызстан.Также сообщается, что в данное время идет переговорный процесс по внесению изменений и дополнений в Межправительственное соглашение о пунктах пропуска на узбекско-кыргызской границе от 4 июля 2004 года, а также актуализации Соглашения о взаимных поездках граждан от 2006 года.Помимо прочего, сейчас ведется работа по проекту строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан". В настоящее время проходят полевые исследования для завершения ТЭО.

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Sputnik Узбекистан

ташкент и бишкек наращивают сотрудничество в транспортно-транзитном сегменте как выросли показатели сотрудничества двух республик в транспортно транзитной сфере за прошлый год читайте в нашем материале