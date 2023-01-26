https://uz.sputniknews.ru/20230126/v-bishkeke-startoval-biznes-forum-kyrgyzstan---uzbekistan--31720501.html
В Бишкеке стартовал бизнес-форум "Кыргызстан - Узбекистан"
В Бишкеке стартовал бизнес-форум "Кыргызстан - Узбекистан"
По его итогам ожидается подписание десяти документов на на общую сумму более $1,6 млрд.
2023-01-26T11:51+0500
2023-01-26T11:51+0500
2023-01-26T11:56+0500
политика
бишкек
кыргызстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. В Бишкеке в четверг открылся бизнес-форум "Кыргызстан - Узбекистан.С приветственным выступлением к участникам обратился председатель кабмина - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров. Он отметил высокий уровень стратегического партнерства между странами.Также в ходе своей речи он выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей уже в ближайшее время отразится на торгово-экономических показателях двух стран.Бизнес-форум проходит в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. По его итогам ожидается подписание десяти документов на общую сумму более $1,6 млрд.
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в бишкеке стартовал бизнес-форум кыргызстан узбекистан по его итогам ожидается подписание десяти документов на на общую сумму более $1 6 млрд
в бишкеке стартовал бизнес-форум кыргызстан узбекистан по его итогам ожидается подписание десяти документов на на общую сумму более $1 6 млрд
В Бишкеке стартовал бизнес-форум "Кыргызстан - Узбекистан"
11:51 26.01.2023 (обновлено: 11:56 26.01.2023)
По его итогам ожидается подписание десяти документов на на общую сумму более $1,6 млрд.
ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. В Бишкеке в четверг открылся бизнес-форум "Кыргызстан - Узбекистан.
С приветственным выступлением к участникам обратился председатель кабмина - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров. Он отметил высокий уровень стратегического партнерства между странами.
"Хочу отметить, что наши страны обладают богатым потенциалом для достижения всеобъемлющего торгово-экономического взаимодействия. Рассчитываю, что итоги работы форума будут плодотворными и результативными, что послужит дальнейшему укреплению полноценного, созидательного партнерства наших стран", - подчеркнул он.
Также в ходе своей речи он выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей уже в ближайшее время отразится на торгово-экономических показателях двух стран.
Бизнес-форум проходит в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. По его итогам ожидается подписание десяти документов на общую сумму более $1,6 млрд.