https://uz.sputniknews.ru/20230126/v-bishkeke-startoval-biznes-forum-kyrgyzstan---uzbekistan--31720501.html

В Бишкеке стартовал бизнес-форум "Кыргызстан - Узбекистан"

В Бишкеке стартовал бизнес-форум "Кыргызстан - Узбекистан"

По его итогам ожидается подписание десяти документов на на общую сумму более $1,6 млрд.

2023-01-26T11:51+0500

2023-01-26T11:51+0500

2023-01-26T11:56+0500

политика

бишкек

кыргызстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. В Бишкеке в четверг открылся бизнес-форум "Кыргызстан - Узбекистан.С приветственным выступлением к участникам обратился председатель кабмина - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров. Он отметил высокий уровень стратегического партнерства между странами.Также в ходе своей речи он выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей уже в ближайшее время отразится на торгово-экономических показателях двух стран.Бизнес-форум проходит в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. По его итогам ожидается подписание десяти документов на общую сумму более $1,6 млрд.

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Sputnik Узбекистан

в бишкеке стартовал бизнес-форум кыргызстан узбекистан по его итогам ожидается подписание десяти документов на на общую сумму более $1 6 млрд