https://uz.sputniknews.ru/20230126/v-buxare-vozbudili-ugolovnoe-delo-za-lojnoe-soobschenie-o-smerti-detey-ot-tsinepara-31727531.html
В Бухаре возбудили уголовное дело за ложное сообщение о смерти детей от "Цинепара"
В Бухаре возбудили уголовное дело за ложное сообщение о смерти детей от "Цинепара"
Прокуратура региона возбудила уголовное дело по статье 244, часть 1 УК республики.
2023-01-26T18:44+0500
2023-01-26T18:44+0500
2023-01-26T18:44+0500
общество
узбекистан
уголовное дело
смерть
дети
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ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. В Бухаре возбудили уголовное дело за ложную информацию о смерти детей из-за употребления сиропа "Цинепар". Об этом сообщает областная прокуратура.По сообщению прокуратуры, информационный ресурс “Bukhara News” опубликовал видеообращение, направленное на создание паники среди населения, без проверки достоверности информации.По данному факту прокуратура Бухарской области возбудила уголовное дело по статье 244, часть 1 Уголовного кодекса (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку).Проведение предварительного расследования по возбужденному уголовному делу будет проводить региональный ОВД.Напомним, статья 12, часть 1 закона "Об информатизации" обязывает владельца информационного ресурса, в том числе блогеров, проверять его корректность до момента размещения информации на веб-сайте и (или) странице веб-сайта или другого информационного ресурса, который находится в свободном доступе.Вчера Министерство здравоохранения объявило, что сообщение о смерти 23 детей, выпивших сироп “Цинепар” в Бухарской области, было полностью необоснованным и противоречило действительности.По данным ведомства, в ходе расследования было установлено, что в регионе не были зафиксированы случаи летального исхода среди детей в связи с употреблением данного препарата, которые проходили лечение в медицинских учреждениях области.
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в бухаре возбудили уголовное дело за ложное сообщение о смерти детей от цинепара прокуратура региона возбудила уголовное дело по статье 244 часть 1 ук республики
в бухаре возбудили уголовное дело за ложное сообщение о смерти детей от цинепара прокуратура региона возбудила уголовное дело по статье 244 часть 1 ук республики
В Бухаре возбудили уголовное дело за ложное сообщение о смерти детей от "Цинепара"
Прокуратура региона возбудила уголовное дело по статье 244, часть 1 УК республики.
ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik.
В Бухаре возбудили уголовное дело за ложную информацию о смерти детей из-за употребления сиропа "Цинепар". Об этом сообщает
областная прокуратура.
По сообщению прокуратуры, информационный ресурс “Bukhara News” опубликовал видеообращение, направленное на создание паники среди населения, без проверки достоверности информации.
По данному факту прокуратура Бухарской области возбудила уголовное дело по статье 244, часть 1 Уголовного кодекса (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку).
Проведение предварительного расследования по возбужденному уголовному делу будет проводить региональный ОВД.
Напомним, статья 12, часть 1 закона "Об информатизации" обязывает владельца информационного ресурса, в том числе блогеров, проверять его корректность до момента размещения информации на веб-сайте и (или) странице веб-сайта или другого информационного ресурса, который находится в свободном доступе.
Вчера Министерство здравоохранения объявило, что сообщение о смерти 23 детей, выпивших сироп “Цинепар” в Бухарской области, было полностью необоснованным и противоречило действительности.
По данным ведомства, в ходе расследования было установлено, что в регионе не были зафиксированы случаи летального исхода среди детей в связи с употреблением данного препарата, которые проходили лечение в медицинских учреждениях области.