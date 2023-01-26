https://uz.sputniknews.ru/20230126/v-svyazi-s-vizitom-mirziyoeva-shkolniki-bishkeka-pereydut-na-onlayn-rejim-obucheniya-31724255.html

В связи с визитом Мирзиёева школьники Бишкека перейдут на онлайн-режим обучения

В связи с визитом Мирзиёева школьники Бишкека перейдут на онлайн-режим обучения

Узбекистанский лидер Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан с официальным визитом 26-27 января.

2023-01-26T14:47+0500

2023-01-26T14:47+0500

2023-01-26T14:47+0500

в мире

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ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. Школы Бишкека на два дня переходят на онлайн-режим обучения в связи с государственным визитом главы Узбекистана. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу мэрии Бишкека.Занятия во вторую смену организованы онлайн с 26 января, а 27 на дистанционный формат перейдут также учащиеся первой смены. В субботу, 28 января, школьники столицы вернутся к обычному режиму обучения.Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан с государственным визитом 26-27 января. Определенные ограничения, связанные с государственным визитом главы республики в Кыргызстан, коснутся и центральных улиц Бишкека: они будут временно перекрыты. Кроме того, на некоторых участках дорог ограничат движение транспорта. Также в эти дни на усиленный режим работы перешла милиция Кыргызстана.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в связи с визитом мирзиёева школьники бишкека перейдут на онлайн режим обучения узбекистанский лидер шавкат мирзиёев посетит кыргызстан с официальным визитом 26 27 января