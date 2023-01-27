https://uz.sputniknews.ru/20230127/ekspert-kambaratinskaya-ges-reshit-problemu-nexvatki-elektroenergii-v-tsa-31778090.html

Эксперт: Камбаратинская ГЭС решит проблему нехватки электроэнергии в ЦА

Эксперт: Камбаратинская ГЭС решит проблему нехватки электроэнергии в ЦА

Этой зимой в Узбекистане и Кыргызстане стала очень актуальна тема энергетического кризиса.

2023-01-27T21:02+0500

2023-01-27T21:02+0500

2023-01-27T21:02+0500

видео

гэс

центральная азия

ца

страны ца

узбекистан

кыргызстан

кризис

энергетика

электроэнергия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/1b/31783714_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f23acd4d2de518ef0f4cf5f5c92d3629.png

Аномальные морозы в регионе Центральной Азии спровоцировали массовые отключения света, а также перебои с отоплением. Общая проблема побудила страны вернуться к активному обсуждению давнего проекта Камбаратинской ГЭС. Как он повлияет на энергетическую систему Узбекистана? Какова роль России в данном проекте? Обо всем этом Андрей Грозин рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Татьяне Гавриловой.

центральная азия

ца

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Татьяна Гаврилова

Татьяна Гаврилова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Татьяна Гаврилова

эксперт камбаратинская гэс решит проблему нехватки электроэнергии в ца этой зимой в узбекистане и кыргызстане стала очень актуальна тема энергетического кризиса