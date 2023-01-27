https://uz.sputniknews.ru/20230127/ekspert-kambaratinskaya-ges-reshit-problemu-nexvatki-elektroenergii-v-tsa-31778090.html
Эксперт: Камбаратинская ГЭС решит проблему нехватки электроэнергии в ЦА
Эксперт: Камбаратинская ГЭС решит проблему нехватки электроэнергии в ЦА
Этой зимой в Узбекистане и Кыргызстане стала очень актуальна тема энергетического кризиса.
2023-01-27T21:02+0500
2023-01-27T21:02+0500
2023-01-27T21:02+0500
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электроэнергия
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Аномальные морозы в регионе Центральной Азии спровоцировали массовые отключения света, а также перебои с отоплением. Общая проблема побудила страны вернуться к активному обсуждению давнего проекта Камбаратинской ГЭС. Как он повлияет на энергетическую систему Узбекистана? Какова роль России в данном проекте? Обо всем этом Андрей Грозин рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Татьяне Гавриловой.
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MIA „Rosiya Segodnya“
эксперт камбаратинская гэс решит проблему нехватки электроэнергии в ца этой зимой в узбекистане и кыргызстане стала очень актуальна тема энергетического кризиса
эксперт камбаратинская гэс решит проблему нехватки электроэнергии в ца этой зимой в узбекистане и кыргызстане стала очень актуальна тема энергетического кризиса
Эксперт: Камбаратинская ГЭС решит проблему нехватки электроэнергии в ЦА
Этой зимой в Узбекистане и Кыргызстане стала очень актуальна тема энергетического кризиса.
Аномальные морозы в регионе Центральной Азии спровоцировали массовые отключения света, а также перебои с отоплением.
Общая проблема побудила страны вернуться к активному обсуждению давнего проекта Камбаратинской ГЭС.
Как он повлияет на энергетическую систему Узбекистана? Какова роль России в данном проекте? Обо всем этом Андрей Грозин рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Татьяне Гавриловой.