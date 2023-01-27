https://uz.sputniknews.ru/20230127/gololed-i-tuman-prognoz-pogody-na-27-yanvarya-31750072.html
Гололед и туман: прогноз погоды на 27 января
Гололед и туман: прогноз погоды на 27 января
Какая погода ожидается в пятницу на территории республики — читайте в нашем материале.
2023-01-27T09:04+0500
2023-01-27T09:04+0500
2023-01-27T09:04+0500
общество
туман
прогноз погоды
республика
прогноз
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. В пятницу в Узбекистане ожидается переменная облачность. На дорогах гололедица. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 2-4° тепла.Республика Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла.Ташкентская, Джизакская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, в отдельных районах 15-17° мороза, днем 0-5° тепла.Самаркандская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, днем 0-5° тепла.Кашкадарьинская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.Сурхандарьинская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.
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гололед и туман прогноз погоды на 27 января какая погода ожидается в пятницу на территории республики читайте в нашем материале похолодание температура узбекистан ташкент фергана бухара самарканд
гололед и туман прогноз погоды на 27 января какая погода ожидается в пятницу на территории республики читайте в нашем материале похолодание температура узбекистан ташкент фергана бухара самарканд
Гололед и туман: прогноз погоды на 27 января
Какая погода ожидается в пятницу на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik.
В пятницу в Узбекистане ожидается переменная облачность. На дорогах гололедица. Местами возможен туман. Об этом сообщает
Узгидромет.
Ташкент
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 2-4° тепла.
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла.
Ташкентская, Джизакская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, в отдельных районах 15-17° мороза, днем 0-5° тепла.
Самаркандская область
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, днем 0-5° тепла.
Кашкадарьинская область
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.
Сурхандарьинская область
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.