История отношений Кыргызстана и Узбекистана - самые яркие фото

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Узбекистан и Кыргызстан связывают долгие и крепкие добрососедкские связи дружбы и сотрудничества. Краткий экскурс в историю взаимоотношений двух государств - в фотоленте Sputnik.