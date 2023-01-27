История отношений Кыргызстана и Узбекистана - самые яркие фото

Государственный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан. Архивное фото.
Государственный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан. Архивное фото.
В Кыргызстан прибыла делегация Республики Узбекистан. Архивное фото.
Встреча женщин-предпринимателей Узбекистана и Кыргызстана. Архивное фото.
Делегация предпринимателей из Кыргызстана посетила Фергану. Архивное фото.
Делегация предпринимателей из Кыргызстана посетила Фергану. Архивное фото.
В августе 2017 года в Андижан прибыла делегация из Оша. Архивное фото.
В августе 2017 года в Андижан прибыла делегация из Оша. Архивное фото.
Церемония открытия международного пилотного автопробега по маршруту "Ташкент – Андижан (Узбекистан) – Ош – Иркештам (Кыргызстан) – Кашгар (Китай)" в октябре 2017 года. Архивное фото.
Церемония открытия международного пилотного автопробега по маршруту "Ташкент – Андижан (Узбекистан) – Ош – Иркештам (Кыргызстан) – Кашгар (Китай)" в октябре 2017 года. Архивное фото.
В мае 2020 года Кыргызстан направил помощь пострадавшим в Сырдарье. Архивное фото.
В мае 2020 года Кыргызстан направил помощь пострадавшим в Сырдарье. Архивное фото.
Встреча руководителей транспортных ведомств Узбекистана и Кыргызстана
в мае 2021 года. Архивное фото.
Встреча руководителей транспортных ведомств Узбекистана и Кыргызстана
в мае 2021 года. Архивное фото.
Открытие турсезона курорта Курбан-Куль с участием узбекской делегации в июне 2021 года. Архивное фото.
Открытие турсезона курорта Курбан-Куль с участием узбекской делегации в июне 2021 года. Архивное фото.
В июле 2022 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в город Чолпон-Ату Кыргызстана. Архивное фото.
В июле 2022 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в город Чолпон-Ату Кыргызстана. Архивное фото.
Неформальная встреча президентов Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана в июле 2022 года. Архивное фото.
Неформальная встреча президентов Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана в июле 2022 года. Архивное фото.
В октябре 2022 года в Ош доставлены 50 новых автобусов из Узбекистана. Они были закуплены при помощи Узбекско-кыргызского фонда развития. Архивное фото.
В октябре 2022 года в Ош доставлены 50 новых автобусов из Узбекистана. Они были закуплены при помощи Узбекско-кыргызского фонда развития. Архивное фото.
3 ноября 2022 года в г.Бишкеке состоялся очередной раунд политических консультаций между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой. Архивное фото.
3 ноября 2022 года в г.Бишкеке состоялся очередной раунд политических консультаций между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой. Архивное фото.
Открытие Проектного офиса по координации проекта строительства железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" 20 января 2023 года. Архивное фото.
Открытие Проектного офиса по координации проекта строительства железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" 20 января 2023 года. Архивное фото.
26 января 2023 года Президент Шавкат Мирзиёев прибыл государственным визитом в Бишкек.
26 января 2023 года Президент Шавкат Мирзиёев прибыл государственным визитом в Бишкек.