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История отношений Кыргызстана и Узбекистана - самые яркие фото
История отношений Кыргызстана и Узбекистана - самые яркие фото
Узбекистан и Кыргызстан связывают долгие и крепкие добрососедкские связи дружбы и сотрудничества. Краткий экскурс в историю взаимоотношений двух государств - в фотоленте Sputnik.
2023-01-27T22:00+0500
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фото
кыргызстан
узбекистан
сотрудничество
дружба
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история отношений кыргызстана и узбекистана самые яркие фото узбекистан и кыргызстан связывают долгие и крепкие добрососедкские связи дружбы и сотрудничества краткий экскурс в историю взаимоотношений двух государств в фотоленте sputnik
история отношений кыргызстана и узбекистана самые яркие фото узбекистан и кыргызстан связывают долгие и крепкие добрососедкские связи дружбы и сотрудничества краткий экскурс в историю взаимоотношений двух государств в фотоленте sputnik

История отношений Кыргызстана и Узбекистана - самые яркие фото

22:00 27.01.2023
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Узбекистан и Кыргызстан связывают долгие и крепкие добрососедкские связи дружбы и сотрудничества. Краткий экскурс в историю взаимоотношений двух государств - в фотоленте Sputnik.
© Официальный сайт президента Кыргызстана

Государственный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан. Архивное фото.

Государственный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан. Архивное фото. - Sputnik Узбекистан
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© Официальный сайт президента Кыргызстана

Государственный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан. Архивное фото.

© Правительство КР

В Кыргызстан прибыла делегация Республики Узбекистан. Архивное фото.

В Кыргызстан прибыла делегация Республики Узбекистан. Архивное фото. - Sputnik Узбекистан
2/15
© Правительство КР

В Кыргызстан прибыла делегация Республики Узбекистан. Архивное фото.

© Сенат

Встреча женщин-предпринимателей Узбекистана и Кыргызстана. Архивное фото.

Встреча женщин-предпринимателей Узбекистана и Кыргызстана. Архивное фото. - Sputnik Узбекистан
3/15
© Сенат

Встреча женщин-предпринимателей Узбекистана и Кыргызстана. Архивное фото.

© Foto : Шерзод Қорабоев

Делегация предпринимателей из Кыргызстана посетила Фергану. Архивное фото.

Делегация предпринимателей из Кыргызстана посетила Фергану. Архивное фото. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Шерзод Қорабоев

Делегация предпринимателей из Кыргызстана посетила Фергану. Архивное фото.

© Сайт хокимията Андижанской области

В августе 2017 года в Андижан прибыла делегация из Оша. Архивное фото.

В августе 2017 года в Андижан прибыла делегация из Оша. Архивное фото. - Sputnik Узбекистан
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© Сайт хокимията Андижанской области

В августе 2017 года в Андижан прибыла делегация из Оша. Архивное фото.

© Министерство внешней торговли РУз

Церемония открытия международного пилотного автопробега по маршруту "Ташкент – Андижан (Узбекистан) – Ош – Иркештам (Кыргызстан) – Кашгар (Китай)" в октябре 2017 года. Архивное фото.

Церемония открытия международного пилотного автопробега по маршруту &quot;Ташкент – Андижан (Узбекистан) – Ош – Иркештам (Кыргызстан) – Кашгар (Китай)&quot; в октябре 2017 года. Архивное фото. - Sputnik Узбекистан
6/15
© Министерство внешней торговли РУз

Церемония открытия международного пилотного автопробега по маршруту "Ташкент – Андижан (Узбекистан) – Ош – Иркештам (Кыргызстан) – Кашгар (Китай)" в октябре 2017 года. Архивное фото.

© Пресс-служба хокимията Янгиера

В мае 2020 года Кыргызстан направил помощь пострадавшим в Сырдарье. Архивное фото.

В мае 2020 года Кыргызстан направил помощь пострадавшим в Сырдарье. Архивное фото. - Sputnik Узбекистан
7/15
© Пресс-служба хокимията Янгиера

В мае 2020 года Кыргызстан направил помощь пострадавшим в Сырдарье. Архивное фото.

© Пресс-служба Минтранса Узбекистана

Встреча руководителей транспортных ведомств Узбекистана и Кыргызстана

в мае 2021 года. Архивное фото.

Встреча руководителей транспортных ведомств Узбекистана и Кыргызстанав мае 2021 года. Архивное фото. - Sputnik Узбекистан
8/15
© Пресс-служба Минтранса Узбекистана

Встреча руководителей транспортных ведомств Узбекистана и Кыргызстана

в мае 2021 года. Архивное фото.

© Информагентство "Кабар"

Открытие турсезона курорта Курбан-Куль с участием узбекской делегации в июне 2021 года. Архивное фото.

Открытие турсезона курорта Курбан-Куль с участием узбекской делегации в июне 2021 года. Архивное фото. - Sputnik Узбекистан
9/15
© Информагентство "Кабар"

Открытие турсезона курорта Курбан-Куль с участием узбекской делегации в июне 2021 года. Архивное фото.

© Пресс-служба президента Узбекистана

В июле 2022 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в город Чолпон-Ату Кыргызстана. Архивное фото.

В июле 2022 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в город Чолпон-Ату Кыргызстана. Архивное фото. - Sputnik Узбекистан
10/15
© Пресс-служба президента Узбекистана

В июле 2022 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в город Чолпон-Ату Кыргызстана. Архивное фото.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Неформальная встреча президентов Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана в июле 2022 года. Архивное фото.

Неформальная встреча президентов Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана в июле 2022 года. Архивное фото. - Sputnik Узбекистан
11/15
© Пресс-служба президента Узбекистана

Неформальная встреча президентов Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана в июле 2022 года. Архивное фото.

© Sputnik

В октябре 2022 года в Ош доставлены 50 новых автобусов из Узбекистана. Они были закуплены при помощи Узбекско-кыргызского фонда развития. Архивное фото.

В октябре 2022 года в Ош доставлены 50 новых автобусов из Узбекистана. Они были закуплены при помощи Узбекско-кыргызского фонда развития. Архивное фото. - Sputnik Узбекистан
12/15
© Sputnik

В октябре 2022 года в Ош доставлены 50 новых автобусов из Узбекистана. Они были закуплены при помощи Узбекско-кыргызского фонда развития. Архивное фото.

© Министерство иностранных дел Узбекистана

3 ноября 2022 года в г.Бишкеке состоялся очередной раунд политических консультаций между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой. Архивное фото.

3 ноября 2022 года в г.Бишкеке состоялся очередной раунд политических консультаций между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой. Архивное фото. - Sputnik Узбекистан
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© Министерство иностранных дел Узбекистана

3 ноября 2022 года в г.Бишкеке состоялся очередной раунд политических консультаций между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой. Архивное фото.

© Foto : Пресс-служба Узбекистон темир йуллари

Открытие Проектного офиса по координации проекта строительства железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" 20 января 2023 года. Архивное фото.

Открытие Проектного офиса по координации проекта строительства железной дороги &quot;Китай - Кыргызстан - Узбекистан&quot; 20 января 2023 года. Архивное фото. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Пресс-служба Узбекистон темир йуллари

Открытие Проектного офиса по координации проекта строительства железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" 20 января 2023 года. Архивное фото.

© Пресс-служба президента Кыргызстана

26 января 2023 года Президент Шавкат Мирзиёев прибыл государственным визитом в Бишкек.

26 января 2023 года Президент Шавкат Мирзиёев прибыл государственным визитом в Бишкек. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Кыргызстана

26 января 2023 года Президент Шавкат Мирзиёев прибыл государственным визитом в Бишкек.

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