https://uz.sputniknews.ru/20230127/kyrgyzstan--nash-vajnyy-strategicheskiy-partner---mirziyoev-31763660.html

"Кыргызстан – наш важный стратегический партнер" - Мирзиёев

"Кыргызстан – наш важный стратегический партнер" - Мирзиёев

В ходе переговоров в узком кругу делегации Узбекистана и Кыргызстана обсудили развития двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного, водно-энергетического сотрудничества.

2023-01-27T12:54+0500

2023-01-27T12:54+0500

2023-01-27T12:54+0500

политика

узбекистан

кыргызстан

бишкек

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 27 янв – Sputnik. Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Кыргызстана Садыр Жапаров провели переговоры в узком кругу.В ходе переговоров главы государств обсудили вопросы развития двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного, водно-энергетического и межрегионального сотрудничества.Как отметил президент Узбекистана, за последние два года страны завершили процесс делимитации и демаркации государственной границы, нарастили объемы взаимной торговли в семь раз. Только за прошлый год товарооборот между странами вырос на 30% и достиг $1,3 млрд долларов.Президенты обсудили вопросы реализации новых совместных инвестиционных проектов в промышленности, текстильной, энергетической, добывающей и сельскохозяйственной сферах. Для этого страны будут более активно использовать потенциал Узбекско-кыргызского фонда развития.Лидеры двух государств обсудили также сотрудничество в рамках региональных структур и на международных площадках, вопросы безопасности и стабильности в Центральной Азии, эффективного противодействия современным вызовам и угрозам.Читайте также: В Бишкеке прошла церемония встречи Шавката Мирзиёева - видео

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