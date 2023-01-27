https://uz.sputniknews.ru/20230127/porajenie-ssha-vo-vetname-i-50-let-tantsa-na-grablyax-31736900.html

Поражение США во Вьетнаме, и 50 лет "танца на граблях"

Поражение США во Вьетнаме, и 50 лет "танца на граблях"

Соединенные Штаты и прочие страны НАТО за минувшие семь десятилетий не одержали ни одной военной победы в вооруженных конфликтах, которые регулярно инициировали в разных точках планеты.

2023-01-27T08:03+0500

2023-01-27T08:03+0500

2023-01-27T08:03+0500

колумнисты

сша

вьетнам

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/1a/31747809_0:227:2839:1823_1920x0_80_0_0_1f04cecfb2b5b7cbb53693671c9daee2.jpg

Одним из наиболее позорных провалов Пентагона в истории считается длительная и кровопролитная война в искусственно разделенном Вьетнаме.Американские войска непосредственно участвовали в конфликте с августа 1964 года (после провокации в территориальных водах Вьетнама) по 27 января 1973 года – в этот день полвека назад правительство США подписало в Париже соглашение о прекращении войны. Американцы вывели последние силы из Южного Вьетнама в конце марта. Утратив военную поддержку США, марионеточный сайгонский режим пал 30 апреля 1975 года. Геополитическую катастрофу Вашингтона "подсветил" стратегический союзник в регионе – Тайбэй, который в 1973 году потребовал вывода американских военных баз с острова Тайвань.Прямое военное вмешательство США в дела Демократической Республики Вьетнам продолжалось более восьми лет.Осенью 1965 года начались масштабные сухопутные сражения между действовавшими на юге страны партизанами и армией США. Численность вооруженных сил США в Индокитае за три года возросла со 185 тысяч "штыков" (в 1965-м) до 543 тысяч. В войне участвовали всего 2,6 млн "рейнджеров", или ежегодно – 30 процентов всего боевого состава Армии США, 66 процентов корпуса морской пехоты, а также 30 процентов вертолетов армейской авиации, 40 процентов самолетов тактической авиации, 13 процентов ударных авианосцев.За годы боевых действий американцы сбросили на Вьетнам 7 млн тонн бомб, не считая напалма и отравляющих веществ. Для борьбы с партизанами армейская авиация США распыляла над вьетнамской территорией гербициды и дефолианты, включая Agent Orange с диоксином.По стратегическим планам госдепартамента США и Пентагона, Индокитайский полуостров с середины 1960-х должен был стать основным плацдармом американской военно-политической и экономической экспансии на социалистические страны. Борьбу начали в Юго-Восточной Азии, поскольку считали регион уязвимым из-за конфронтации КНР с СССР, и отсутствия Китая в Варшавском договоре. Американским мечтам не суждено было сбыться.По итогам Вьетнамской войны безвозвратные потери США составили: более 211 тысяч военнослужащих, а также 9000 самолетов и вертолетов, потраченные впустую 352 млрд долларов. Непосредственно во Вьетнаме были убиты или умерли от ран 60 тысяч солдат и офицеров, 1700 американцев пропали без вести. Еще около 150 тысяч ветеранов Вьетнама покончили с собой после войны.Противостояние Запада и ВостокаПосле эвакуации американских войск, сайгонская армия еще пыталась проводить "операции умиротворения" и бомбардировки северных территорий. В ходе молниеносной операции "Хо Ши Мин" в апреле 1975 года северовьетнамские войска разгромили армию американских марионеток, овладели Южным Вьетнамом, объединили две республики в единую Социалистическую.Победу и государственную независимость Вьетнам добыл ценой более 3,3 млн человеческих жизней: в боях погибли 1,1 млн северо-вьетнамских военнослужащих и партизан, жертвами войны стали свыше 2 млн мирных жителей.Подконтрольная Соединенным Штатам армия Южного Вьетнама потеряла убитыми около 250 тысяч бойцов. После конференции в феврале 1966 года стран-сателлитов США в Гонолулу (блок СЕАТО) в Южный Вьетнам направили войска: Южная Корея – 49000 солдат, Таиланд – 13500, Австралия – 8000, Филиппины – 2000, Новая Зеландия – 350 человек. Соответственно, эти государства разделили с американцами потери и позор поражения в 1973-м. Помнят ли об этом сегодня европейские союзники США и "страны-доноры" марионеточного киевского режима?СССР и Китай выступили на стороне Северного Вьетнама в 1965 году. Москва предоставила экономическую, политическую и военную помощь – вьетнамские товарищи получили практически безвозмездно 340 млн рублей, материальные средства, вооружение и боеприпасы, включая 95 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-75 "Двина", более 7500 зенитных ракет, 687 танков, 316 самолетов МиГ. Советские специалисты помогали вьетнамским воинам осваивать технику. В советских военных вузах прошли обучение 10 тысяч вьетнамских военнослужащих. В боевых действиях во Вьетнаме с июля 1965-го до 1974 года участвовали более 11 тысяч солдат и сержантов, офицеров и генералов Вооруженных сил СССР.После неудавшейся авантюры в Индокитае правильных выводов Вашингтон не сделал, и продолжал "танец гегемона на вьетнамских граблях". Соединенные Штаты неоднократно пытались "перекроить" мир в соответствии со своими интересами, под надуманными предлогами проводили военные операции – в Сальвадоре, Ливане, Гренаде, Ливии, Панаме, Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Йемене, Камеруне. Список неполный и, разумеется, в нем есть место для Украины, на территории которой американцы с 2015 года пытаются реализовать вьетнамский сценарий.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

вьетнам

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_269:0:936:667_100x100_80_0_0_0ecdd5e9553aebbb43f859563bf26ea5.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_269:0:936:667_100x100_80_0_0_0ecdd5e9553aebbb43f859563bf26ea5.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_269:0:936:667_100x100_80_0_0_0ecdd5e9553aebbb43f859563bf26ea5.jpg

поражение сша во вьетнаме и 50 лет танца на граблях соединенные штаты и прочие страны нато за минувшие семь десятилетий не одержали ни одной военной победы в вооруженных конфликтах которые регулярно инициировали в разных точках планеты