https://uz.sputniknews.ru/20230127/uzbekistanskie-boksery-zanyali-pervoe-mesto-na-chempionate-azii-31750763.html

Узбекистанские боксеры заняли первое место на чемпионате Азии

Узбекистанские боксеры заняли первое место на чемпионате Азии

Как выступила сборная Узбекистана по боксу на континентальном первенстве - читайте в нашем материале.

2023-01-27T10:05+0500

2023-01-27T10:05+0500

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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Узбекистанские боксеры завоевали первое место в общекомандном зачете на чемпионате Азии U-22. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.На турнире, проходившем в Таиланде, атлеты из республики завоевали девять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Таким образом, девять из десяти узбекистанских боксеров, выступивших на соревнованиях в финальный день, заняли первые места в своих весовых категориях. Результаты выглядят следующим образом:Золото:Серебро:Ранее представительницы женской сборной республики по боксу также заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав пять золотых, три серебряных и две бронзовых медали.

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узбекистанские боксеры заняли первое место на чемпионате азии как выступила сборная узбекистана по боксу на континентальном первенстве читайте в нашем материале