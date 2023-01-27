https://uz.sputniknews.ru/20230127/uzbekistanskie-boksery-zanyali-pervoe-mesto-na-chempionate-azii-31750763.html
Узбекистанские боксеры заняли первое место на чемпионате Азии
Узбекистанские боксеры заняли первое место на чемпионате Азии
Как выступила сборная Узбекистана по боксу на континентальном первенстве - читайте в нашем материале.
2023-01-27T10:05+0500
2023-01-27T10:05+0500
2023-01-27T10:05+0500
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Узбекистанские боксеры завоевали первое место в общекомандном зачете на чемпионате Азии U-22. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.На турнире, проходившем в Таиланде, атлеты из республики завоевали девять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Таким образом, девять из десяти узбекистанских боксеров, выступивших на соревнованиях в финальный день, заняли первые места в своих весовых категориях. Результаты выглядят следующим образом:Золото:Серебро:Ранее представительницы женской сборной республики по боксу также заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав пять золотых, три серебряных и две бронзовых медали.
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узбекистанские боксеры заняли первое место на чемпионате азии как выступила сборная узбекистана по боксу на континентальном первенстве читайте в нашем материале
узбекистанские боксеры заняли первое место на чемпионате азии как выступила сборная узбекистана по боксу на континентальном первенстве читайте в нашем материале
Узбекистанские боксеры заняли первое место на чемпионате Азии
Как выступила сборная Узбекистана по боксу на континентальном первенстве - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik.
Узбекистанские боксеры завоевали первое место в общекомандном зачете на чемпионате Азии U-22. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
На турнире, проходившем в Таиланде, атлеты из республики завоевали девять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Таким образом, девять из десяти узбекистанских боксеров, выступивших на соревнованиях в финальный день, заняли первые места в своих весовых категориях. Результаты выглядят следующим образом:
-60 кг: Дилшод Абдумуродов;
-63,5 кг: Шахбоз Юнусалиев;
-71 кг: Нурислом Исмоилов;
-75 кг: Алохон Абдуллаев;
-80 кг: Джасурбек Юлдошев;
-86 кг: Шохджахон Абдуллаев;
+92 кг: Джахонгир Зокиров.
Ранее представительницы женской сборной республики по боксу также заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав пять золотых, три серебряных и две бронзовых медали.