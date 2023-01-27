https://uz.sputniknews.ru/20230127/v-uzbekistane-molodye-sportsmeny-proxodyat-zimnyuyu-attestatsiyu-31778817.html
В Узбекистане молодые спортсмены проходят зимнюю аттестацию
В Узбекистане молодые спортсмены проходят зимнюю аттестацию
Те спортсмены, которые не пройдут аттестацию, прекратят свое обучение в республиканском центре.
2023-01-27T19:15+0500
2023-01-27T19:15+0500
2023-01-27T19:15+0500
спорт
узбекистан
спортсмен
обучение
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ТАШКЕНТ, 27 янв – Sputnik. В Республиканском центре подготовки к Олимпийским и Паралимпийским видам спорта стартовала зимняя аттестация для учащихся центра. Об этом сообщает пресс-служба НОК.Участие в ней принимает заместитель председателя НОК Шерзод Ташматов. В рамках мероприятие прошло расширенное собрание с участием воспитанников центра, тренеров и родителей.Также там присутствовали директор центра Аброр Мамадалиев и представители Агентства по делам молодёжи. Официальные лица пожелали спортсменам удачи на предстоящих экзаменах, отметив, что получение знаний является необходимым звеном на пути к новым достижениям на международной арене.Известно, что те спортсмены, которые не пройдут аттестацию, будут исключены из рядов учащихся республиканского центра. Согласно плану, аттестация пройдет по девяти видам спорта. На экзаменах также будут присутствовать представители федераций и тренеры национальных сборных.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в узбекистане молодые спортсмены проходят зимнюю аттестацию те спортсмены которые не пройдут аттестацию прекратят свое обучение в республиканском центре
в узбекистане молодые спортсмены проходят зимнюю аттестацию те спортсмены которые не пройдут аттестацию прекратят свое обучение в республиканском центре
В Узбекистане молодые спортсмены проходят зимнюю аттестацию
Те спортсмены, которые не пройдут аттестацию, прекратят свое обучение в республиканском центре.
ТАШКЕНТ, 27 янв – Sputnik.
В Республиканском центре подготовки к Олимпийским и Паралимпийским видам спорта стартовала зимняя аттестация для учащихся центра. Об этом сообщает
пресс-служба НОК.
Участие в ней принимает заместитель председателя НОК Шерзод Ташматов. В рамках мероприятие прошло расширенное собрание с участием воспитанников центра, тренеров и родителей.
Также там присутствовали директор центра Аброр Мамадалиев и представители Агентства по делам молодёжи. Официальные лица пожелали спортсменам удачи на предстоящих экзаменах, отметив, что получение знаний является необходимым звеном на пути к новым достижениям на международной арене.
Известно, что те спортсмены, которые не пройдут аттестацию, будут исключены из рядов учащихся республиканского центра. Согласно плану, аттестация пройдет по девяти видам спорта. На экзаменах также будут присутствовать представители федераций и тренеры национальных сборных.