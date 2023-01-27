https://uz.sputniknews.ru/20230127/v-uzbekistane-shiroko-otmetyat-540-letie-babura-31771199.html
В Узбекистане широко отметят 540-летие Бабура
В Узбекистане широко отметят 540-летие Бабура
День рождения великого поэта и ученого в республике отметят 14 февраля как праздник литературы, науки и просвещения.
2023-01-27T15:07+0500
2023-01-27T15:07+0500
2023-01-27T15:07+0500
культура
бабур
праздник
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ТАШКЕНТ, 27 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился организовать широкое празднование 540-летия со дня рождения великого поэта и ученого, выдающегося государственного деятеля Захириддина Мухаммада Бабура.День рождения Бабура отметят в Узбекистане 14 февраля как праздник литературы, науки и просвещения.Захириддин Мухаммад Бабур является одной из выдающихся личностей, оставивших немеркнущий след в мировой истории, известен всему миру как великий поэт, ученый-энциклопедист, государственный деятель и талантливый полководец.В городе Андижане состоится международная научно-практическая конференция на тему "Роль творческого наследия Захириддина Мухаммада Бабура в духовно-просветительском развитии человечества".В Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои пройдет международная научно-теоретическая конференция на тему "Роль наследия Захириддина Мухаммада Бабура в развитии государственности и культурына Востоке".В Ташкенте и Андижане организуют литературно-художественные мероприятия и выставки рукописных и печатных изданий, произведений изобразительного искусства, миниатюр, образцов народно-прикладного искусства.Начиная с 2023-2024 учебного года студентам вузов по направлениям "история" и "география" будут вручать государственную стипендию имени Захириддина Мухаммада Бабура.Организационному комитету по празднованию 540-летия Бабура президент поручил уделить особое внимание таким вопросам, как:
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узбекистан празднование 540-летие захириддин мухаммад бабур какие мероприятия пройдут как отметят что планируют
узбекистан празднование 540-летие захириддин мухаммад бабур какие мероприятия пройдут как отметят что планируют
В Узбекистане широко отметят 540-летие Бабура
День рождения великого поэта и ученого в республике отметят 14 февраля как праздник литературы, науки и просвещения.
ТАШКЕНТ, 27 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился организовать широкое празднование 540-летия со дня рождения великого поэта и ученого, выдающегося государственного деятеля Захириддина Мухаммада Бабура.
День рождения Бабура отметят в Узбекистане 14 февраля как праздник литературы, науки и просвещения.
Захириддин Мухаммад Бабур является одной из выдающихся личностей, оставивших немеркнущий след в мировой истории, известен всему миру как великий поэт, ученый-энциклопедист, государственный деятель и талантливый полководец.
В городе Андижане состоится международная научно-практическая конференция на тему "Роль творческого наследия Захириддина Мухаммада Бабура в духовно-просветительском развитии человечества".
В Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои пройдет международная научно-теоретическая конференция на тему "Роль наследия Захириддина Мухаммада Бабура в развитии государственности и культурына Востоке".
В Ташкенте и Андижане организуют литературно-художественные мероприятия и выставки рукописных и печатных изданий, произведений изобразительного искусства, миниатюр, образцов народно-прикладного искусства.
Начиная с 2023-2024 учебного года студентам вузов по направлениям "история" и "география" будут вручать государственную стипендию имени Захириддина Мухаммада Бабура.
Организационному комитету по празднованию 540-летия Бабура президент поручил уделить особое внимание таким вопросам, как:
ремонт и благоустройство памятников , реставрация рукописей, древних книг, произведений искусства и других артефактов, относящихся к наследию Бабура Мирзо;
поиск хранящихся в зарубежных странах уникальных рукописей и других культурных ценностей, связанных с жизнью Бабура;
проведение научных исследований в международном масштабе и публикация их результатов, создание новых научных трудов и художественно-публицистических произведений.