https://uz.sputniknews.ru/20230128/grajdane-uzbekistana-i-kyrgyzstana-smogut-vezjat-v-dve-strany-po-id-karte-31785052.html
Граждане Узбекистана и Кыргызстана смогут въезжать в две страны по ID-карте
Граждане Узбекистана и Кыргызстана смогут въезжать в две страны по ID-карте
По предварительным данным, эти нововведения вступят в силу приблизительно через 1-2 месяца.
2023-01-28T10:04+0500
2023-01-28T10:04+0500
2023-01-28T10:04+0500
общество
узбекистан
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. Граждане Узбекистана и Кыргызстана теперь смогут посещать обе страны по ID-карте.Так, информация о пересечении границы будет фиксироваться в электронном виде, штамп в паспорте ставить не нужно. Данные нововведения будут распространяться на пересечение государственных границ любым видом транспорта (на самолете, поезде, автомобиле, автобусе и прочие).Известно, что эти меры вступят в силу после того, как соответствующий документ будет одобрен обоими государствами. По предварительным данным, это займет около 1-2 месяцев.
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граждане узбекистана и кыргызстана смогут въезжать в две страны по id карте по предварительным данным эти нововведения вступят в силу приблизительно через 1 2 месяца
граждане узбекистана и кыргызстана смогут въезжать в две страны по id карте по предварительным данным эти нововведения вступят в силу приблизительно через 1 2 месяца
Граждане Узбекистана и Кыргызстана смогут въезжать в две страны по ID-карте
По предварительным данным, эти нововведения вступят в силу приблизительно через 1-2 месяца.
ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. Граждане Узбекистана и Кыргызстана теперь смогут посещать обе страны по ID-карте.
Так, информация о пересечении границы будет фиксироваться в электронном виде, штамп в паспорте ставить не нужно. Данные нововведения будут распространяться на пересечение государственных границ любым видом транспорта (на самолете, поезде, автомобиле, автобусе и прочие).
Известно, что эти меры вступят в силу после того, как соответствующий документ будет одобрен обоими государствами. По предварительным данным, это займет около 1-2 месяцев.