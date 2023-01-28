https://uz.sputniknews.ru/20230128/na-uzbekskiy-rynok-postupit-375-tys-tonn-luka-31795517.html
На узбекский рынок поступит 37,5 тыс тонн лука
На узбекский рынок поступит 37,5 тыс тонн лука
Это позволит обеспечить внутренние потребности и не допустить роста цен на эту продукцию.
2023-01-28T17:08+0500
2023-01-28T17:08+0500
2023-01-28T17:08+0500
общество
рынок
лук
цены
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ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. На внутренний рынок Узбекистана до 1 апреля поступит дополнительно 37,5 тыс тонн лука, заявил замначальника Главного управления пищевой промышленности Минсельхоза Отажон Пирмонов.По его словам, это позволит обеспечить внутренние потребности и не допустить роста цен на эту продукцию.На сегодняшний день по решению правительства в регионах имеется 51 тыс. тонн запасов лука, в домохозяйствах населения – 200 тыс. тонн.Вся накопленная продукция доставляется населению через специальные торговые ларьки, организуемые на рынках, и передвижные ярмарки в махаллях совместно с районной администрацией и ведомственными органами.По сравнению с 1 января оптовая цена лука увеличилась на 2900 сумов, в специальных ларьках — на 2000 сумов , в торговых центрах — на 3550 сумов.Эти ситуации привели к временным перебоям в цепочке поставок товара на рынок.
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сколько лука на рынке почему поднялись цены подорожало сколько стоит лук что будут делать внутренние потребности рынок продукция
сколько лука на рынке почему поднялись цены подорожало сколько стоит лук что будут делать внутренние потребности рынок продукция
На узбекский рынок поступит 37,5 тыс тонн лука
Это позволит обеспечить внутренние потребности и не допустить роста цен на лук.
ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik.
На внутренний рынок Узбекистана до 1 апреля поступит дополнительно 37,5 тыс тонн лука, заявил
замначальника Главного управления пищевой промышленности Минсельхоза Отажон Пирмонов.
По его словам, это позволит обеспечить внутренние потребности и не допустить роста цен на эту продукцию.
“Кроме того, ведется ежедневный мониторинг дополнительного спроса на рынках с целью доставки лука, выращенного сверх потребностей одних районов республики, в другие регионы”, — пояснил он.
На сегодняшний день по решению правительства в регионах имеется 51 тыс. тонн запасов лука, в домохозяйствах населения – 200 тыс. тонн.
Вся накопленная продукция доставляется населению через специальные торговые ларьки, организуемые на рынках, и передвижные ярмарки в махаллях совместно с районной администрацией и ведомственными органами.
По сравнению с 1 января оптовая цена лука увеличилась на 2900 сумов, в специальных ларьках — на 2000 сумов , в торговых центрах — на 3550 сумов.
“К росту привело увеличение логистических цен в связи с тем, что часть лука, оказавшегося в распоряжении фермеров, замерзла из-за резкого похолодания, что редко наблюдается в условиях Узбекистана, и временные ограничения на деятельность некоторых АЗС”, - сказал Пирмонов.
Эти ситуации привели к временным перебоям в цепочке поставок товара на рынок.