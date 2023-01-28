https://uz.sputniknews.ru/20230128/na-uzbekskiy-rynok-postupit-375-tys-tonn-luka-31795517.html

На узбекский рынок поступит 37,5 тыс тонн лука

На узбекский рынок поступит 37,5 тыс тонн лука

Это позволит обеспечить внутренние потребности и не допустить роста цен на эту продукцию.

2023-01-28T17:08+0500

2023-01-28T17:08+0500

2023-01-28T17:08+0500

общество

рынок

лук

цены

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ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. На внутренний рынок Узбекистана до 1 апреля поступит дополнительно 37,5 тыс тонн лука, заявил замначальника Главного управления пищевой промышленности Минсельхоза Отажон Пирмонов.По его словам, это позволит обеспечить внутренние потребности и не допустить роста цен на эту продукцию.На сегодняшний день по решению правительства в регионах имеется 51 тыс. тонн запасов лука, в домохозяйствах населения – 200 тыс. тонн.Вся накопленная продукция доставляется населению через специальные торговые ларьки, организуемые на рынках, и передвижные ярмарки в махаллях совместно с районной администрацией и ведомственными органами.По сравнению с 1 января оптовая цена лука увеличилась на 2900 сумов, в специальных ларьках — на 2000 сумов , в торговых центрах — на 3550 сумов.Эти ситуации привели к временным перебоям в цепочке поставок товара на рынок.

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2023

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