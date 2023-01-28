https://uz.sputniknews.ru/20230128/nebolshoe-poteplenie-prognoz-pogody-na-vyxodnye-31784908.html

Небольшое потепление: прогноз погоды на выходные

Небольшое потепление: прогноз погоды на выходные

Какая погода ожидается на выходных - читайте в нашем материале.

2023-01-28T09:01+0500

2023-01-28T09:01+0500

2023-01-28T09:01+0500

общество

прогноз погоды

погода

потепление

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ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. На выходных влияние периферии холодного антициклона по всей территории Узбекистана будет постепенно ослабевать. Об этом сообщает Узгидромет.По всей территории страны ожидается преобладание малооблачной погоды без осадков. В отдельных районах будет туманно.Сообщается, что повышение температуры воздуха будет происходить неравномерно. В выходные дни в Узбекистане продолжится постепенный прогрев воздушной массы.Ночная температура будет в пределах 3-8 градусов мороза, в отдельных районах Джизакской, Сырдаринской областей 10-12 градусов мороза. Днем температура воздуха поднимется до 2-7 градусов тепла, а в Сурхандаринской области до 10 градусов тепла.В столице в выходные ожидается погода без осадков. Температура воздуха будет постепенно расти, в воскресенье в Ташкенте днем будет 5-7 градусов тепла. В ночные часы опустится до 3-5 градусов мороза.

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